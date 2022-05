Camuy - María Teresa Mejía Valle observa unas fotografías en blanco y negro, y evoca la memoria de su mamá, Margot Valle Hernández, y su hermana, Carmen Mejía Valle, a quienes describió como dos trabajadoras sociales incansables, madres amorosas y amantes de la patria. Ambas fueron asesinadas hace 45 años en un incidente de violencia doméstica en el que fallecieron otras cuatro personas.

“Yo tomé la decisión, cuando mi familia fue asesinada, que iba a dedicar toda mi vida a luchar en contra de la discriminación y la violencia de género”, afirmó Mejía Valle, en entrevista con El Nuevo Día, desde el Museo de Historia y Cultura de Camuy, que aún preserva fotografías y hasta un mural en honor a Valle Hernández.

El 5 de mayo de 1977, el exesposo de su hermana asesinó a seis personas en la residencia de la familia, en la calle Muñoz Rivera de Camuy. Las víctimas fueron su madre, su hermana, sus dos sobrinas pequeñas, un amigo que visitaba la casa y la hija de este último, de 15 años.

Además, al llegar la Policía a la escena, le disparó a uno de los agentes. Luego, otro policía terminó disparándole mortalmente al homicida. Los hechos ocurrieron tres días antes del Día de las Madres.

“Después de dos años de escondernos, de hostigarla para que regresara con él… el 5 de mayo de 1977, este hombre vino buscando a mi hermana con armas largas, y las asesinó. Mi hermana tenía 28 años y mi mamá tenía 55 años. Las nenas tenían 2 y 3 años (Doris y Dialma)”, narró, al recordar los hechos que le cambiaron la vida por completo.

Para Mejía Valle, cada noticia, imagen o alerta sobre mujeres asesinadas en Puerto Rico revive el inmenso dolor y la pérdida que sintió hace cuatro décadas, y que aún carga. “Cada pérdida me reabre la herida y los traumas”, contó.

Al comparar la crisis actual de violencia de género con las circunstancias en que fueron asesinados sus familiares y allegados en la década de 1970, Mejía Valle entiende que los esfuerzos contra esta problemática y los recursos para las víctimas han aumentado, pero opina que queda mucho por hacer.

Puntualizó que el gobierno aún no protege del todo a las mujeres, ni imparte en las escuelas educación para erradicar los estereotipos de género que culminan en violencia. En lo que va del 2022, se han perpetrado siete feminicidios íntimos en Puerto Rico, que se encuentra en medio de un estado de emergencia por violencia de género, cuyo decreto vence en junio.

“Mujeres como mi hermana y mi madre, qué muchas otras cosas pudiesen haber hecho por el pueblo y la comunidad. Es una responsabilidad principal del gobierno dar los recursos y comenzar con la educación desde que son pequeños para erradicar la violencia”, insistió Mejía Valle.

Carmen Mejía Valle, hermana de Mejía Valle, junto a sus dos hijas, que también fueron asesinadas. (Xavier J. Araujo)

Cuando ocurrió la matanza en Camuy, Mejía Valle, quien todavía era una estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, sobrevivió porque no estaba en su casa. Se había quedado con unas amistades porque estaba organizando un evento en la universidad.

“Soñé esa noche con mi mamá, y ahí supe que le había pasado algo. (…) Había venido a mis sueños a despedirse”, dijo, al compartir que siente muy presentes a su progenitora y hermana.

En esa década, no había albergues, no existía la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54 de 1989) y los policías solían poner en duda los relatos de las víctimas.

Detalló que el exesposo de su hermana y padre de sus dos hijas, antes de acabar con sus vidas, las perseguía, y amenazó a la mujer en múltiples ocasiones. “Lo que sucedió ese día fue la culminación de dos años de un patrón de violencia doméstica... En ese momento, no había albergues, no había dónde ir, no existía la Ley 54″, destacó.

Sostuvo que la impunidad del agresor era tanta que, una vez, su hermana “dio una queja en la Policía porque le sacó un arma en la calle, pero el policía le dijo que, como no había testigos, no podía hacer nada”.

Desde ese incidente han transcurrido 45 años, pero Mejía Valle denunció que todavía existen dinámicas revictimizantes y enormes retos para que las sobrevivientes puedan huir de sus agresores y salvar sus vidas.

Del mismo modo, resaltó que los feminicidios afectan a toda la sociedad y no solo a las víctimas fatales de la violencia, a sus hijos o familiares directos.

“Muchas veces, se piensa que es solo la mujer que es asesinada, pero esto afecta a toda la sociedad y a las generaciones. Para mí, fue un trauma y todavía tengo que bregar en terapia luego de 45 años con las pérdidas y los traumas. Esto fue un suceso que afectó a toda la comunidad en Camuy”, manifestó.

Mejía Valle, que pronto será abuela, resaltó que su familia siempre fue bien apegada y cariñosa.

Desde pequeña, observó cómo el hogar de su mamá era un centro de encuentros, aceptación y comunidad. Su progenitora y referente de vida llegó a aspirar a la alcaldía de Camuy por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). “Fue de las candidatas del PIP que más votos ha sacado porque la querían mucho”, resaltó.

Margot Valle Hernández, madre de Mejía Valle, en el centro, mientras tomaba un taller laboral. La imagen sirvió de inspiración para el mural que se hizo luego en su memoria. (Xavier J. Araujo)

Mejía Valle la recuerda como una mujer fuerte y bondadosa con la comunidad, en especial con las poblaciones más desventajadas. “Mi casa era de puertas abiertas. Ella cocinaba desde temprano, y podían venir a buscar comida a la hora que quisiesen”, contó emocionada, al rememorar los cafecitos que se tomaba su madre con los vecinos que la visitaban.

Además, compartió que Valle Hernández recibía a jóvenes de la comunidad LGBTQ+ en su hogar, en tiempos en que muchos padres y madres no los aceptaban por su orientación sexual. “Venían a casa a recibir el amor de mi madre, y, algunas veces, cuando los botaban (sus familiares), mi mamá los recibía y dormían en la hamaca en el balcón”, dijo.

Mejía Valle recordó a su hermana como una mujer inteligente, dedicada y bondadosa que adoraba a sus hijas. Trabajó en la oficina de Alcohólicos Anónimos de Camuy. También, era amante de las artes y, desde muy joven, bailaba flamenco. Al igual que sus padres, la hermana era trabajadora social e, incluso, la hija de Mejía Valle siguió los mismos pasos profesionales.

“Éramos muy cercanas. Una familia de mujeres porque mi papá se murió cuando tenía 7 años. Mi hermana Carmen Margarita, que era ocho años mayor, era como mi segunda mamá. Me daban muchos besos y amor”, dijo tiernamente.

Insistió en que, en varias ocasiones, intentaron que su hermana se fuera para Cuba para protegerla de su agresor, “pero, como ella nos quería tanto, pensó que algo nos iba a pasar”.

Una vida para honrarlas

Antes de emigrar a Estados Unidos, Mejía Valle trabajó en el primer albergue de violencia doméstica en Puerto Rico: la Casa Protegida Julia de Burgos.

En 1991, decidió irse a California y se enamoró de ese estado, donde comenzó a laborar como secretaria en el centro comunitario Women’s Building, en la ciudad de San Francisco. Luego, se convirtió en la directora ejecutiva de la institución, que promueve la equidad de género y la justicia social, y permaneció en el puesto más de 25 años.

“Hice un compromiso de conseguir recursos económicos, sociales y políticos para todas las mujeres, y por eso fue que comencé a trabajar en el Edificio de Mujeres, en San Francisco”, compartió Mejía Valle.

Reiteró que su madre le dio muchas lecciones de vida, y nunca olvidará que fue una luchadora por la patria y activista comunitaria en Camuy.

Mejía Valle ha dedicado su vida a promover el legado de su madre y hermana para ayudar a víctimas de violencia doméstica. Destacó que le da esperanza percibir el espíritu de lucha de su madre en las nuevas generaciones de líderes feministas.

“Me da mucho coraje. Me entero de la violencia de género y de todas las mujeres que son asesinadas. Me abre mucho dolor y pienso cómo, después de 45 años, seguimos de cierta manera en la misma situación. Pero también hay cosas hermosas que han sucedido, grupos de mujeres que se han organizado para denunciar la violencia”, enfatizó en referencia al poder de las redes de apoyo.

Al ver el mural que creó la artista Keila de Jesús González, en el Museo de Historia y Cultura de Camuy, en memoria de su madre, recordó que ella siempre le decía: “Yo nunca me voy a cansar”.