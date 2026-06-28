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Populares arremeten contra Miguel Romero por emisión de bonos

El alcalde de San Juan rechaza sea una práctica más para endeudar al municipio

28 de junio de 2026 - 5:27 PM

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El alcalde de San Juan, Miguel Romero, defendió su decisión de refinanciar la deuda del municipio. (Pablo Martínez Rodríguez)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La legisladora municipal de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD) Ingrid Colberg Rodríguez y el secreario general de la colectividad, Manuel Calderón Cerame, denunciaron este domingo que el alcalde Miguel Romero realizó una emisión de bonos por $323.7 millones, que contó con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y que supuestamente tendría el efecto del endeudar “a futuras generaciones de sanjuaneros”.

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Colberg Rodríguez y Calderón Cerame precisaron que, de la emisión, uno $209 millones serán utilizados para refinanciar deuda que proviene del 2007 y años posteriores.

“Lo que la administración de Romero llama ahorro no es ahorro; es una ilusión contable. Los pagos anuales son menores porque el 60% de la deuda no se está pagando: se está aplazando. En 2033, la próxima generación de sanjuaneros tendrá que enfrentar un pago global de $123.9 millones que Romero no quiso pagar hoy. Eso no es gestión fiscal responsable”, denunció Colberg Rodríguez, en conferencia de prensa.

Igualmente, Calderón Cerame planteó que la emisión de bonos no reducirá la deuda del municipio, sino que “la empuja hacia las próximas generaciones de sanjuaneros”.

Ambos populares acusaron a Romero de mantener “políticas de endeudamiento”, como hicieron en el pasado administraciones del gobierno central, que redundaron en la crisis de deuda pública.

De inmediato, Romero rechazó las expresiones de los populares, y defendió el objetivo de la emisión de bonos.

Ingrid Colberg, directora de la Autoridad de Puertos. (GFR Media)
La legisladora municipal de San Juan por el PPD Ingrid Colberg Rodríguez.

“Resulta incorrecto presentar esta transacción como si se tratara de una nueva política de endeudamiento. Refinanciar una deuda existente bajo mejores condiciones financieras y generando ahorros sustanciales constituye una administración más eficiente de obligaciones que el Municipio ya tenía. Estamos hablando, principalmente, de un refinanciamiento de obligaciones previamente existentes, la inmensa mayoría contraídas años antes de esta administración”, afirmó el alcalde en declaraciones escritas.

Aseguró que no se trata de una “ilusión contable” porque el gobierno municipal, con la emisión, se ahorra $84 millones.

“Ese ahorro representa una reducción real en el costo del servicio de la deuda y permitirá que aproximadamente $84 millones permanezcan disponibles para atender las prioridades de nuestros ciudadanos, en lugar de destinarse al pago de intereses y otros costos financieros. Ese beneficio económico es consistente con el análisis técnico que permitió la aprobación de esta transacción por parte de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y la Junta de Supervisión Fiscal”, indicó.

“Administrar responsablemente no consiste en pagar más por la misma deuda. Consiste en reducir su costo cuando existen oportunidades para hacerlo, proteger los recursos públicos y garantizar que esos recursos puedan destinarse a fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura, ampliar los servicios municipales y continuar elevando la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, sentenció Romero.

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San JuanMiguel RomeroPPD
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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