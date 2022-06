La ginecóloga obstetra Yarí Vale Moreno alertó ayer sobre el miedo, la incertidumbre y angustia que ha generado la revocación del caso Roe vs. Wade por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en pacientes y profesionales de la salud que ofrecen terminaciones de embarazo en las clínicas y hospitales de Puerto Rico, a pesar de que esa práctica sigue siendo legal en Puerto Rico.

“Sabemos que la caída de Roe v. Wade propicia o les da mucha energía a los grupos antiderechos, a que haya más protestas, a que haya más potencial violencia contra nosotros. He tenido que recurrir a tener un guardia de seguridad frente a mi oficina todos los días. Hoy (ayer), me puse por primera vez mi chaleco antibalas y nunca pensé que eso me iba a pasar aquí en Puerto Rico”, denunció Vale Moreno, desde la clínica IELLA, que maneja la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de la Familia (Profamilias).

Vale Moreno relató que en su clínica, Darlington Medical Associates, ha comenzado a utilizar una hoja de consentimiento médica adicional, que establece que la razón para el aborto es para preservar la salud física o mental de la paciente, como estipula el Código Penal.

En el caso de Pueblo v. Duarte, de 1980, el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó los artículos con relación al aborto en el Código Penal, y enfatizó que la salud es un concepto amplio que incluye aspectos físicos y mentales.

Vale Moreno insistió en que lo que proponen la decena de proyectos radicados en la Asamblea Legislativa para limitar el aborto representaría una carga indebida para las pacientes y los centros de terminación de embarazo, que ya son regulados por el Departamento de Salud.

“Temo que mis pacientes no vayan a venir porque piensan que les pueda pasar algo más allá de que si el aborto es legal o no, sino que, pues que teman por su propia seguridad”, advirtió la ginecóloga.

Frances Collazo Cáceres, codirectora ejecutiva de Profamilias que maneja la clínica IELLA, recalcó que el aborto está protegido a través de la jurisprudencia local y legislación, como es el Código Civil y el Reglamento del Departamento de Salud.

“Las clínicas de aborto son legítimas, siguen siendo legítimas, están operando y aquí estamos preparadas y llevamos preparadas no solamente desde que hubo la posibilidad de que esto fuese real”, dijo.

La licenciada recalcó que el efecto más inmediato es que aumentará el volumen de la persecución y los ataques hacia las personas proveedoras de terminaciones de embarazo, así como a las defensoras de los derechos de las mujeres y feministas.

“Fue una decisión lamentable y devastadora, sobre todo para las mujeres, porque nos hace ser ciudadanas de segunda categoría, específicamente a las mujeres que tienen menos recursos económicos que de por sí ya viven en condiciones marginadas como mujeres negras, mujeres con otras diversidades de género, de discapacidades, entre otros asuntos”, expresó la abogada.

/ Defensores del derecho de la mujer a abortar se manifiestan frente a la sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos tras revocación del derecho constitucional. (The Associated Press)

Miles de personas llegaron hasta los predios de la corte para manifestarse en contra de la determinación de la mayoría de jueces conservadores. (Jacquelyn Martin)

La congresista Alexandria Ocasio Cortez llegó a la manifestación para mostrarse en contra de la ilegalización del aborto. (Jacquelyn Martin)

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos ya se esperaba luego de que se filtró un borrador de opinión que sugería la revoación de Roe vs. Wade. (Gemunu Amarasinghe)

La decisión impacta a toda la nación y hace ilegal el aborto de manera inmediata en aquellos estados que ya habían impulsado legislación en esa dirección. (Jacquelyn Martin)

Ocasio Cortez durante su discurso en la manifestación a favor del aborto. (Jacquelyn Martin)

El derecho estaba garantizado en Estados Unidos luego de la decisión de Roe vs. Wade que se dio en el 1973. (Gemunu Amarasinghe)

El presidente Joe Biden tildó la decisión como un acto "cruel" que pone en riesgo la salud y vida de mujeres. (Gemunu Amarasinghe)

Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos caminan hasta el Tribunal Supremo para manifestarse en contra de la revocación del derecho al aborto. (Steve Helber)

Luego de atender dos procedimientos de terminaciones de embarazo, la doctora Vale Moreno se enteró de la noticia de la revocación de Roe v. Wade. Relató que sus pacientes le compartieron el miedo y angustia que generaba el fallo de este precedente constitucional.

“Estaba en la oficina ayer (viernes). Las mismas pacientes que estaban en mi consultorio entraban con una cara de horror que me dejaba saber que ya estaban enteradas. La noticia les estaba afectando bien fuerte”, dijo sobre lo que catalogó como un día inesperado y de mucho estrés.

Denunció que una de las clínicas en Bayamón es asediada todos los jueves y sábados por grupos antiaborto. Indicó que afecta la accesibilidad porque interfiere con la intimidad de las pacientes porque les toman fotos e insultan.

Collazo Cáceres explicó que realizan abortos durante el primer trimestre y ofrecen consejería también sobre métodos anticonceptivos.

“Cada mujer tiene razones válidas para no continuar un embarazo, ¡Eliminemos el estigma!”, lee una de los mensajes en las paredes de la clínica que atiende alrededor de 70 a 90 pacientes al mes.