Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
11 de agosto de 2025
78°despejado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ataque armado en una discoteca deja ocho fallecidos en el centro oeste de Ecuador

Además tres personas salieron heridas durante el suceso

11 de agosto de 2025 - 10:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades adjudican la ola de criminalidad a la disputa entre organizaciones de delincuencia organizada vinculadas a carteles transnacionales de narcotráfico que han expandido sus operaciones sobre todo en la zona del Pacífico por donde trafican droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. (Dolores Ochoa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

En medio de una espiral de violencia que asedia a Ecuador, un nuevo ataque armado en una discoteca de una ciudad costera dejó el domingo ocho fallecidos y tres heridos, informó la policía.

RELACIONADAS

Varias personas se encontraban en un centro de diversión cuando fueron atacadas en la madrugada por sujetos “fuertemente armados” que arribaron en dos camionetas y motocicletas. Ahí realizaron varias detonaciones, según un reporte policial entregado a la prensa.

“Siete de las víctimas, de entre 20 y 40 años, fallecieron en la discoteca y una más en un hospital. Otros tres lesionados se encuentran en condiciones “estables”, agregó el informe.

La discoteca está ubicada en una zona rural de Santa Lucía, en la provincia costera del Guayas, considerada una de las más peligrosas del país. En el piso del lugar varios cuerpos estaban tendidos en medio del lamento de sus allegados, según imágenes difundidas por medios digitales de la localidad.

El hecho ocurrió dos días después de que sujetos armados atacaron a una embarcación en el suroeste del país andino. Hay cuatro asesinados, pero la policía presume que hay varios desaparecidos por testimonios de sus familiares.

El episodio es uno más de una seguidilla de actos violentos que dejan decenas de muertos, principalmente en las cuatro provincias costeras, El Oro, Guayas, Manabí y Los Ríos, donde rige un estado de excepción decretado por el gobierno que declaró al país en conflicto armado interno a inicios del año pasado.

Según las últimas cifras oficiales, más de 4,600 homicidios se han registrado en el primer semestre de este año, lo que encamina al país a vivir uno de los períodos más violentos, luego de 2023 cuando rompió el récord de asesinatos con más de 8,000 muertes. En 2024, se reportaron cerca de 7,000.

Las autoridades adjudican la ola de criminalidad a la disputa entre organizaciones de delincuencia organizada vinculadas a carteles transnacionales de narcotráfico que han expandido sus operaciones sobre todo en la zona del Pacífico por donde trafican droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Tags
Breaking NewsEcuador
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: