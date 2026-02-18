Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuba inicia con la distribución de ayuda humanitaria procedente de México

Los paquetes de ayuda humanitaria incluyen arroz, frijoles, sardinas, galletas, atún y duraznos en conserva, entre otros productos

18 de febrero de 2026 - 12:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cancillería mexicana difundió la semana pasada un comunicado en el que informó que además de las más de 800 toneladas de víveres que llegaron el jueves, “quedan más de 1,500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas”. (Ramon Espinosa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las autoridades cubanas iniciaron el martes con la distribución de ayuda humanitaria enviada desde México después de que un cerco energético de Estados Unidos profundizó la crisis en la isla caribeña.

La televisora estatal transmitió imágenes en las que se puede ver la descarga de los productos para su entrega en almacenes o comercios minoristas para los habitantes de La Habana y de la vecina provincia de Mayabeque.

Los paquetes de ayuda humanitaria incluyen arroz, frijoles, sardinas, galletas, atún y duraznos en conserva, entre otros productos. Una conductora de la emisión noticiosa señaló que el martes se distribuyeron 43 toneladas de ayuda en Mayabeque.

El Ministerio de Comercio Interior (Mincin), encargado de coordinar las bodegas en todo el país y el aprovisionamiento a las familias, indicó en un comunicado que también se distribuirá la ayuda procedente de México hacia las provincias de Artemisa y la Isla de la Juventud.

Las familias con “niños de cero a 13 años, personas mayores de 65 años, embarazadas y niños con bajo peso y talla; así como a núcleos en situación de vulnerabilidad”, tendrán prioridad, de acuerdo con el comunicado de la agencia.

Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. La basura es solo un síntoma más de la crisis total de Cuba: la isla ha perdido un 15% de su producto interno bruto (PIB) en seis años y la escasez de básicos, la inflación, la migración masiva y apagones de más de 20 horas diarias se han convertido en la norma. Cuba reconoció en 2025 sufrir una epidemia por estas enfermedades, pero a finales del año pasado las autoridades dejaron de difundir cifras.
1 / 5 | Entre olores y desechos: la basura se desborda en algunos barrios de La Habana. Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. - Ernesto Mastrascusa

Dos barcos de la Armada de México cargados con alimentos y productos de aseo atracaron el jueves en el Puerto de La Habana, dos semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer sanciones a los países que vendieran petróleo a la Cuba, profundizando una severa crisis económica y energética en la nación caribeña.

El gobierno mexicano informó que uno de los buques traía 536 toneladas de productos de primera necesidad y el segundo transportaba 277 toneladas de leche en polvo.

La cancillería mexicana difundió la semana pasada un comunicado en el que informó que además de las más de 800 toneladas de víveres que llegaron el jueves, “quedan más de 1,500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas”.

La orden ejecutiva con la que Trump amenazó a otros países que envíen ayuda a Cuba se produjo un mes después de que Estados Unidos realizó un operativo en Venezuela que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, con lo que la isla perdió un aliado crucial del cual dependía para parte de su suministro energético.

La crisis económica, que golpea a Cuba desde hace un lustro, y un marcado ajuste en las sanciones estadounidenses para aumentar la presión para un cambio en el modelo político de la isla, han conducido a una situación de desabastecimiento y prolongados apagones.

La isla empezó a resentir los efectos del cerco energético estadounidense en las últimas dos semanas, con la reducción de la jornada laboral, limitaciones en los servicios de transporte y cancelación de rutas aéreas.

