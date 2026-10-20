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Estados Unidos emite alerta de seguridad para sus ciudadanos en Medio Oriente: ¿qué deben saber?

El Departamento de Estado advierte que hostilidades podrían intensificarse rápidamente

20 de octubre de 2026 - 9:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Combatientes hutíes hacen guardia en Saná, Yemen. (Agencia EFE)
Por Servicios combinados

El Departamento de Estado federal emitió una alerta para los ciudadanos estadounidenses sobre los ciudadanos que estén o tengan planificado viajar a Medio Oriente.

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En un comunicado, la agencia advirtió que “deben extremar la vigilancia debido al complejo entorno de seguridad. Tengan en cuenta la posibilidad de cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones en los viajes”.

“Los hutíes, apoyados por Irán, han llevado a cabo hostilidades contra Arabia Saudita, incluidos ataques a aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas, lo que ha provocado víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes. Estas hostilidades podrían intensificarse rápidamente más allá de esa zona inmediata”, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Los ciudadanos estadounidenses que viajen hacia o desde Oriente Medio deben mantenerse informados sobre el funcionamiento de los aeropuertos y las aerolíneas, y preparar planes de contingencia con antelación. Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses de Estados Unidos en el extranjero, o bien lugares vinculados a Estados Unidos y a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo, incluidas empresas e instituciones estadounidenses”, concluyó.

Al menos 53 soldados de las fuerzas leales al Gobierno yemení - internacionalmente reconocido- murieron este lunes y alrededor de 200 resultaron heridos en un ataque con misiles balísticos atribuido a los rebeldes chiíes hutíes contra un campamento militar en el sur del Yemen, informaron las autoridades locales en un comunicado.

Según la nota, la cifra de víctimas todavía es preliminar y el ataque tuvo lugar en el campamento de Al Alam, en la estratégica provincia sureña de Shabwa, rica en petróleo, cuando tres misiles impactaron en el campamento mientras los soldados estaban recibiendo formación en materia de seguridad en las instalaciones.

Ante estas circunstancias, las autoridades instaron al Consejo Presidencial de Liderazgo, al gobierno y a la coalición liderada por Arabia Saudí que apoya al gobierno del Yemen reconocido internacionalmente a reforzar las defensas de la provincia, incluso mediante el suministro de sistemas de defensa aérea, capacidades de vigilancia y equipos de alerta temprana.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó este martes su alarma por el cerco impuesto a la ciudad yemení de Taiz por los insurgentes hutíes, y pidió a éstos que permitan de inmediato la llegada de ayuda humanitaria al lugar “para evitar una catástrofe”.

“El cierre por parte de los hutíes de la única ruta de abastecimiento que conecta Taiz con Adén está poniendo a la población civil en grave peligro, bloqueando la ayuda humanitaria e interrumpiendo el suministro de productos esenciales”, advirtió el alto comisionado en un comunicado.

El cerco, en el contexto de la reactivación del conflicto que se vive desde septiembre, ha dejado a muchas personas sin alimentos ni otros artículos de primera necesidad, alertó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

Türk insistió en que debe permitirse de inmediato la entrada de ayuda humanitaria en la ciudad, donde se han refugiado 120,000 desplazados que huían del conflicto en otras zonas, y “permitir salir libremente y con seguridad a los civiles que deseen hacerlo”.

Entre el 1 de agosto y el 19 de octubre, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige el alto comisionado ha verificado la muerte de 32 civiles en toda la gobernación (provincia) de Taiz, entre ellos 14 niños y 9 mujeres, mientras que otros 115 civiles resultaron heridos.

Los combates se acercan a zonas densamente pobladas de la ciudad, subrayó Türk, quien instó a todas las partes en conflicto a que se abstengan de utilizar armas explosivas de amplio alcance en esas áreas y adopten todas las precauciones factibles para proteger a la población y los bienes de carácter civil.

También este martes, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) advirtió que el cierre del corredor entre Taiz y Adén, entre otros factores, ponía en peligro el abastecimiento de agua de tres millones de personas en Yemen, más de la mitad niños.

La reactivación del conflicto en el Yemen se inició después de que un bombardeo con aviones de combate reivindicado por el Ejército yemení golpeara el aeropuerto de Saná en julio, poniendo fin a la tregua vigente desde 2022.

Los insurgentes hutíes, que tomaron la capital Saná en 2015 y que controlan el territorio donde habita la inmensa mayoría de la población del país, iniciaron avances militares por vía terrestre en septiembre que han sido respondidos con una contraofensiva del ejército yemení, apoyado por Arabia Saudí.

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