11 de agosto de 2025
77°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere en operativo policial en Brasil un importante prófugo vinculado al crimen organizado

Luken Cesar Burghi Augusto era líder dentro del Primer Comando de la Capital, la mafia más poderosa de Brasil

11 de agosto de 2025 - 10:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Augusto efectuó disparos de arma de fuego contra los policías que integraban el operativo, a lo que los agentes respondieron y el hombre “murió en el lugar”. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

En medio de un operativo policial en São Paulo murió uno de los criminales “más buscados” de Brasil vinculado al crimen organizado, según informó en sus redes sociales el secretario de Seguridad Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Se trata de Luken Cesar Burghi Augusto, de 43 años, que se encontraba prófugo en un domicilio en el litoral paulista y sobre el cual pesaba una condena de 46 años y 11 meses por haber participado en el atraco a una empresa de transporte de valores en 2017, en la ciudad de Araçatuba, en el interior del estado de São Paulo.

Este asalto se saldó con un policía muerto y unos ocho millones de reales robados (aproximadamente unos 1.5 millones de dólares).

De acuerdo con medios brasileños, este hombre era líder dentro del Primer Comando de la Capital (PCC), la mafia más poderosa de Brasil, cuyos tentáculos se expanden hoy por todo el territorio nacional y buena parte de Suramérica, sobre todo en Paraguay y Bolivia.

Derrite informó que el hombre “optó por la confrontación, disparó contra los policías y no quedó otra alternativa que neutralizarlo”.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la misma secretaría, Augusto efectuó disparos de arma de fuego contra los policías que integraban el operativo, a lo que los agentes respondieron y el hombre “murió en el lugar”.

Además, se confiscó un arma calibre 9mm, diversas municiones y documentos bajo sospecha de falsificación.

Breaking NewsBrasil
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
