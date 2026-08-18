Asesinan a tiros a hombre en Mayagüez

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Mayagüez.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 a.m., en el área del edificio 15 del residencial Marisol. Según la información preliminar, una llamada había notificado de unos disparos.

Cuando llegaron al lugar los agentes del distrito encontraron a “un hombre con varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo que aparentemente le causaron la muerte”, indicó la Uniformada en comunicado de prensa.

El occiso fue identificado como Luis J. Portalatín González, de 28 años y residente mismo complejo de vivienda.

“Se activó protocolo y se le dio conocimiento al inspector Joel González, director del CIC de Mayagüez, y al fiscal de turno”, afirmó.

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