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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tiros a hombre en Mayagüez

El occiso de 28 años fue encontrado en el área del edificio 15 del residencial Marisol

18 de agosto de 2026 - 6:43 AM

Updated At

Actualizado el 18 de agosto de 2026 - 7:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Hasta este lunes, la Policía había reportado 280 asesinatos en lo que va de este año, siete menos que los 287 registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Mayagüez.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 a.m., en el área del edificio 15 del residencial Marisol. Según la información preliminar, una llamada había notificado de unos disparos.

Cuando llegaron al lugar los agentes del distrito encontraron a “un hombre con varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo que aparentemente le causaron la muerte”, indicó la Uniformada en comunicado de prensa.

El occiso fue identificado como Luis J. Portalatín González, de 28 años y residente mismo complejo de vivienda.

“Se activó protocolo y se le dio conocimiento al inspector Joel González, director del CIC de Mayagüez, y al fiscal de turno”, afirmó.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 280 asesinatos en lo que va de este año, siete menos que los 287 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsAsesinatosPolicía de Puerto RicoMayagüez
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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