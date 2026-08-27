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Captan en video una supuesta agresión contra una estudiante en Guaynabo

La Policía Municipal respondió a la denuncia del incidente registrado pasadas las 2:00 de la tarde

27 de agosto de 2026 - 3:40 PM

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La Policía Municipal de Guaynabo investiga una querella de agresión contra una estudiante de la escuela superior Margarita Janer Palacios. (Captura de pantalla)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía Municipal de Guaynabo investiga una querella de agresión contra una estudiante de la escuela superior Margarita Janer Palacios, presuntamente perpetrada por la madre de otra alumna.

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En las imágenes captadas desde un teléfono celular, se puede ver a un grupo de personas en el portón que sirve de entrada del plantel. En ese escenario, también se aprecia que se está golpeando a alguien.

La querella sobre el incidente fue recibida a eso de las 2:45 p.m. del miércoles pasado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertaba sobre una pelea en las inmediaciones de la escuela, ubicada en la calle Carrazo número 84, en Guaynabo.

Según detalla el informe de respuesta de la Policía “se denuncia a la señora Janet Mercado Pagán, mayor de edad, por agredir a la menor con iniciales P.H.T. en el área del cuerpo”.

La menor perjudicada no recibió heridas de gravedad y tampoco fue atendida por paramédicos.

El caso está siendo consultado con la Fiscalía de Bayamón para la posible radicación de cargos.

Ante el incidente, el Departamento de Educación (DE) confirmó que ya advino en conocimiento del violento suceso en que “una estudiante alegadamente fue agredida por la madre de otra alumna”.

“De manera inmediata, el personal de seguridad escolar intervino para controlar la situación y evitar que escalara”, indicaron en un comunicado de prensa.

Según la agencia, la administración de la escuela y la Región Educativa de San Juan también comenzaron una investigación interna sobre el incidente.

“Las estudiantes involucradas, junto a sus padres o encargados, han sido citadas como parte del proceso correspondiente para la aplicación del Reglamento de Estudiantes. Asimismo, según la información disponible, la persona adulta involucrada fue citada ante el Tribunal para responder por la alegada agresión contra una menor”.

El DE reiteró que en los planteles escolares no existe espacio para este tipo de violencia.

“Desde el Departamento hemos promovido ambientes de paz, respeto y sana convivencia, y seremos firmes en hacer cumplir las normas y reglamentos. Cualquier conducta que incite a la violencia o ponga en riesgo la seguridad de nuestros estudiantes será atendida y referida a las autoridades correspondientes cuando así proceda”, concluye la comunicación escrita.

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Breaking NewsPolicía Municipal de GuaynaboEscuelasPeleasSistema de Emergencia 9-1-1Seguridad
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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