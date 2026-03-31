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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Durante patrullaje preventivo: policías encuentran el cadáver de un joven en Santurce

Sergio J. Mendoza Arroyo, de 29 años, vivía en el residencial Fray Bartolomé de las Casas, confirmó la Uniformada

31 de marzo de 2026 - 4:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de una escena del crimen. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a tiros en la noche del lunes en la marginal Luis Muñoz Rivera, en Santurce, confirmó la Policía de Puerto Rico, que investiga el caso.

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Según el informe preliminar, unos oficiales se encontraban realizando una ronda preventiva cuando encontraron el cuerpo de un hombre en el pavimento.

El occiso fue identificado como Sergio J. Mendoza Arroyo, de 29 años y vecino del residencial público Fray Bartolomé de las Casas, en Santurce.

La Policía confirmó que el occiso tenía expediente criminal por los delitos de sustancias controladas (2025 y 2019); apropiación ilegal agravada; y posesión y traspaso de documentos falsificados (2024).

El occiso Sergio J. Mendoza Arroyo residía en el residencial Fray Bartolomé de las Casas, confirmó la Uniformada.
El occiso Sergio J. Mendoza Arroyo residía en el residencial Fray Bartolomé de las Casas, confirmó la Uniformada. (Suministrada)

De momento, no se descarta ningún móvil.

El agente Rosado Picorelli, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal Luis Valentín, se hicieron cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSanturceAsesinatos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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