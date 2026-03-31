Durante patrullaje preventivo: policías encuentran el cadáver de un joven en Santurce
Sergio J. Mendoza Arroyo, de 29 años, vivía en el residencial Fray Bartolomé de las Casas, confirmó la Uniformada
31 de marzo de 2026 - 4:16 PM
31 de marzo de 2026 - 4:16 PM
Un hombre fue asesinado a tiros en la noche del lunes en la marginal Luis Muñoz Rivera, en Santurce, confirmó la Policía de Puerto Rico, que investiga el caso.
Según el informe preliminar, unos oficiales se encontraban realizando una ronda preventiva cuando encontraron el cuerpo de un hombre en el pavimento.
El occiso fue identificado como Sergio J. Mendoza Arroyo, de 29 años y vecino del residencial público Fray Bartolomé de las Casas, en Santurce.
La Policía confirmó que el occiso tenía expediente criminal por los delitos de sustancias controladas (2025 y 2019); apropiación ilegal agravada; y posesión y traspaso de documentos falsificados (2024).
De momento, no se descarta ningún móvil.
El agente Rosado Picorelli, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal Luis Valentín, se hicieron cargo de la pesquisa.
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