Durante patrullaje preventivo: policías encuentran el cadáver de un joven en Santurce

Un hombre fue asesinado a tiros en la noche del lunes en la marginal Luis Muñoz Rivera, en Santurce, confirmó la Policía de Puerto Rico, que investiga el caso.

Según el informe preliminar, unos oficiales se encontraban realizando una ronda preventiva cuando encontraron el cuerpo de un hombre en el pavimento.

El occiso fue identificado como Sergio J. Mendoza Arroyo, de 29 años y vecino del residencial público Fray Bartolomé de las Casas, en Santurce.

La Policía confirmó que el occiso tenía expediente criminal por los delitos de sustancias controladas (2025 y 2019); apropiación ilegal agravada; y posesión y traspaso de documentos falsificados (2024).

El occiso Sergio J. Mendoza Arroyo residía en el residencial Fray Bartolomé de las Casas, confirmó la Uniformada. (Suministrada)

De momento, no se descarta ningún móvil.