Fallece hombre de 24 años que fue baleado en Trujillo Alto

La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre fue asesinado en la tarde de ayer, lunes, en Trujillo Alto.

El crimen fue reportado a eso de la 1:24 p.m., en la carretera PR-176, ramal 845, en el sector El Hoyo 1.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona herida de bala en el lugar.

“Al llegar los agentes, paramédicos se encontraban brindándole los primeros auxilios a un hombre identificado como Christian Jezzier Vázquez Betancourt, de 24 años, quien fue atendido y posteriormente transportado a una institución hospitalaria”, apuntó el informe policiaco.

“El hombre presentaba heridas de bala en el lado izquierdo del rostro y en la pierna izquierda. Posteriormente, el médico de turno certificó su fallecimiento”, agregó.

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El agente Carlos Corchado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.