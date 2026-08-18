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Muere un niño de 5 años tras ser arrollado por una motora en Florida

El motorista informó que no se percató de la presencia del menor, quien estaba en una bicicleta

18 de agosto de 2026 - 6:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
El menor sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital de Manatí, donde se certificó su muerte.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte de un menor de 5 años en un accidente de tránsito reportado en la noche del lunes en el municipio de Florida.

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De acuerdo con un informe preliminar, un hombre de 28 años manejaba una motora marca Kawasaki por la calle Bambú, en el residencial Villas de Florida II, a eso de las 7:40 p.m. El hombre “no se percató de un menor de 5 años, que se encontraba en una bicicleta de color blanco y negro, cruzaba la carretera, por lo que lo impactó”, indicó la Uniformada.

El menor sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital de Manatí, donde se certificó su muerte.

Al conductor de la motora se le realizó una prueba de alcohol en su organismo, la cual arrojó un resultado de 0.0%.

El capitán Elvis Zeno, del Negociado de Tránsito de la Policía, detalló que la motora fue ocupada como parte de la investigación y esta tenía su marbete vencido desde junio de 2021.

“Estamos iniciando esta investigación. El menor también cruza en una vía de rodaje, un menor de 5 años. No sabemos en estos momentos si estaba bajo la supervisión de un adulto. Lo acompañó hasta el hospital su señora madre. Obviamente, tenemos que evaluar todos los elementos de choque”, expresó Zeno, en entrevista con Noticentro (WAPA).

La investigación está en manos del agente José Castro Vélez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, y la fiscal Ilia Reichard Morán.

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Accidentes de TránsitoMotorasMenores de edadBreaking NewsPolicía de Puerto RicoFlorida
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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