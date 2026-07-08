Hallan en buen estado a un adolescente de 14 años que había desaparecido en Bayamón
Noel Soler fue visto por última vez en los predios de su residencia en la PR-872, en la comunidad Río Plantation
7 de julio de 2026 - 2:27 PM
7 de julio de 2026 - 2:27 PM
La Policía informó, el miércoles en la tarde, que dio con el paradero de un adolescente de 14 años reportado como desaparecido desde el pasado 4 de julio en la comunidad Río Plantation, en Bayamón.
Según la requisitoria especial de la Uniformada, Noel Soler había sido visto por última vez en los predios de su residencia ubicada en la PR-872, kilómetro 1.4, de la mencionada comunidad. El joven fue reportado desaparecido por su padre, Javier Soler, quien, en ese momento, lo describió como de tez blanca, ojos color marrón, cabello negro, estatura de cinco pies y tres pulgadas (5’3″) y unas 100 libras de peso.
Tras la localización del menor, quedan sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía de Puerto Rico.
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