Hallan en buen estado a un adolescente de 14 años que había desaparecido en Bayamón

La Policía informó, el miércoles en la tarde, que dio con el paradero de un adolescente de 14 años reportado como desaparecido desde el pasado 4 de julio en la comunidad Río Plantation, en Bayamón .

Según la requisitoria especial de la Uniformada, Noel Soler había sido visto por última vez en los predios de su residencia ubicada en la PR-872, kilómetro 1.4, de la mencionada comunidad. El joven fue reportado desaparecido por su padre, Javier Soler, quien, en ese momento, lo describió como de tez blanca, ojos color marrón, cabello negro, estatura de cinco pies y tres pulgadas (5’3″) y unas 100 libras de peso.