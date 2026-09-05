Identifican a hombre asesinado en las Parcelas de Carraízo en Trujillo Alto
Christopher García, de 34 años y residente de Caguas, informó la Policía
5 de septiembre de 2026 - 9:23 AM
Actualizado el 5 de septiembre de 2026 - 11:42 AM
5 de septiembre de 2026 - 9:23 AM
Actualizado el 5 de septiembre de 2026 - 11:42 AM
Un hombre fue asesinado a tiros durante la noche del viernes en la calle 2 de las Parcelas de Carraízo, en Trujillo Alto, informó la Policía de Puerto Rico.
El crimen fue reportado a eso de las 9:07 p.m., luego de que una llamada recibida en el Distrito de Trujillo Alto alertara a la Uniformada sobre detonaciones en el lugar.
Al llegar, los agentes localizaron sobre el pavimento el cuerpo baleado de un hombre, quien fue identificado como Christopher García Gines, de 34 años y residente de Caguas, según el informe preliminar.
García Gines poseía expediente criminal de los años 2013 y 2015 por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y a la Ley 8 para la Protección de la Propiedad Vehicular.
La agente Johana López Santiago, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y bajo la supervisión del teniente Melvin Ruiz Díaz, asumió la pesquisa junto a la fiscal Natalia Santiago Naranjo.
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