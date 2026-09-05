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Avión militar se estrella en exhibición aérea en Grecia: el momento quedó captado en video

No hubo informes inmediatos de heridos entre los asistentes

5 de septiembre de 2026 - 11:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente ocurrió este sábado. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un avión militar de Grecia se estrelló el sábado durante una exhibición aérea al norte de Atenas, lo que envió columnas de humo negro al aire ante varios miles de espectadores.

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No hubo informes inmediatos de heridos entre los asistentes tras el accidente del Phantom F4 biplaza. Funcionarios de la Fuerza Aérea desconocían al momento si los pilotos lograron eyectarse antes del impacto.

Un helicóptero de descarga de agua se mantuvo suspendido sobre el lugar del accidente para contener el incendio en tierra.

El incidente ocurrió durante Athens Flying Week, un espectáculo aéreo anual, en la base aérea de Tanagra.

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