Imputan a hombre bajo cargos de agresión sexual contra una menor
Los hechos, presuntamente, ocurrieron en 2025, cuando Richard D. Rojas Rivera agredió a una adolescente de 13 años
8 de abril de 2026 - 7:11 PM
8 de abril de 2026 - 7:11 PM
La jueza Jenny Malavé Núñez, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto contra un hombre que presuntamente agredió sexualmente a una menor de 13 años en hechos reportados en 2025.
La Oficina de Prensa de la Policía indicó, en declaraciones escritas, que Richard D. Rojas Rivera, de 20 años, enfrenta un cargo de agresión sexual bajo el artículo 130 del Código Penal formulado por la fiscal Fátima Chéveres Vega.
Malavé Núñez, tras analizar la prueba desfiliada, encontró causa para arresto y fijó una fianza de $10,000 que Rojas Rivera prestó. El imputado quedó libre bajo supervisión electrónica.
La vista preliminar se celebrará el 1 de mayo.
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