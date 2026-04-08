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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Imputan a hombre bajo cargos de agresión sexual contra una menor

Los hechos, presuntamente, ocurrieron en 2025, cuando Richard D. Rojas Rivera agredió a una adolescente de 13 años

8 de abril de 2026 - 7:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue investigado por la División de Delitos Sexuales de Aibonito y radicado por la fiscal Fátima Chéveres Vega. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La jueza Jenny Malavé Núñez, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto contra un hombre que presuntamente agredió sexualmente a una menor de 13 años en hechos reportados en 2025.

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La Oficina de Prensa de la Policía indicó, en declaraciones escritas, que Richard D. Rojas Rivera, de 20 años, enfrenta un cargo de agresión sexual bajo el artículo 130 del Código Penal formulado por la fiscal Fátima Chéveres Vega.

Malavé Núñez, tras analizar la prueba desfiliada, encontró causa para arresto y fijó una fianza de $10,000 que Rojas Rivera prestó. El imputado quedó libre bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar se celebrará el 1 de mayo.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAgresión sexualDepartamento de JusticiaAibonitoOrocovisCódigo Penal de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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