Investigan asesinato en una urbanización de Juncos
La Policía indicó que los hechos se reportaron a eso de las 2:29 p.m. del domingo
8 de febrero de 2026 - 3:12 PM
8 de febrero de 2026 - 3:12 PM
Una persona fue asesinada en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este domingo, en Juncos.
Los hechos fueron reportados poco antes de las 2:29 p.m., en la calle Nardos de la urbanización La Ceiba, informó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía en Humacao.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un “herido de bala”. Posteriormente, las unidades reportaron el caso como una muerte violenta.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 46 asesinatos en lo que va de este año; 15 menos que los 61 registrados a la misma fecha en el 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: