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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan dos asesinatos en Ponce y Trujillo Alto

Una de las víctimas es un hombre de 44 años baleado en una gallera

8 de abril de 2026 - 7:01 AM

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En la escena donde fueron atacados se ocuparon 23 casquillos de calibre 9 milímetros, un casquillo de calibre .40, tres proyectiles y dos plomos.
Hasta ayer, martes, la Policía había reportado 126 asesinatos en lo que va de este año, dos más que los 124 registrados a la misma fecha en el 2025. (david.villafane@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que la Policía investiga por separado en Ponce y Trujillo Alto.

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El primero de los dos casos fue reportado a eso de las 7:50 p.m., en el estacionamiento de una gallera, ubicada en el barrio Real Anón, en Ponce.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre la situación. Al llegar, agentes de la Uniformada encontraron a un hombre con varias heridas de bala en su cuerpo.

“El perjudicado fue transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área”, indicó el informe policiaco que añadió, sin embargo, que “falleció mientras recibía asistencia médica”.

El comunicado de la Uniformada identificó al occiso como Luis Geraldo Santos Méndez, de 44 años y residente de Ponce.

Por otro lado, en un caso no relacionado, a eso de las 5:10 a.m. fue reportado un asesinato en el kilómetro 2.9 de la carretera PR-876, en Trujillo Alto.

Tras una llamada al 9-1-1, los agentes se movilizaron a la escena y allí encontraron un auto marca Kia, modelo Forte, de color blanco con múltiples impactos de bala.

El comunicado de la Uniformada indicó que en el interior del auto hallaron el cuerpo de un hombre, quien al momento no ha sido identificado.

Hasta ayer, martes, la Policía había reportado 126 asesinatos en lo que va de este año, dos más que los 124 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsPonceTrujillo AltoAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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