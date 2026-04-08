Investigan dos asesinatos en Ponce y Trujillo Alto

Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que la Policía investiga por separado en Ponce y Trujillo Alto.

El primero de los dos casos fue reportado a eso de las 7:50 p.m., en el estacionamiento de una gallera, ubicada en el barrio Real Anón, en Ponce.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre la situación. Al llegar, agentes de la Uniformada encontraron a un hombre con varias heridas de bala en su cuerpo.

“El perjudicado fue transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área”, indicó el informe policiaco que añadió, sin embargo, que “falleció mientras recibía asistencia médica”.

El comunicado de la Uniformada identificó al occiso como Luis Geraldo Santos Méndez, de 44 años y residente de Ponce.

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Por otro lado, en un caso no relacionado, a eso de las 5:10 a.m. fue reportado un asesinato en el kilómetro 2.9 de la carretera PR-876, en Trujillo Alto.

Tras una llamada al 9-1-1, los agentes se movilizaron a la escena y allí encontraron un auto marca Kia, modelo Forte, de color blanco con múltiples impactos de bala.

El comunicado de la Uniformada indicó que en el interior del auto hallaron el cuerpo de un hombre, quien al momento no ha sido identificado.