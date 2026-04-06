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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan la muerte violenta de un hombre en Vega Baja

El cuerpo estaba herido de bala y los hechos fueron reportados a eso de las 5:58 p.m.

6 de abril de 2026 - 6:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de la División de Homicidios del CIC de Vega Baja está a cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno. (Miguel Rodríguez López)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La autoridades policíacas investigan, en la tarde del lunes, una muerte violenta registrada en la calle 8 de la comunidad Villa Colombo, en Vega Baja.

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Según un informe de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 5:58 p.m. alertó sobre disparos en el lugar. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre sin signos vitales y con heridas de balas.

Al momento, la víctima no ha sido identificada.

Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. Johnsy Pagán Resto es buscado por cargos de secuestro, robo agravado y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $900,000. Edgardo Muñiz Curet enfrenta cargos por maltrato de personas de edad avanzada. Contra este pesa una fianza de $80 mil.
1 / 48 | En la mira de las autoridades: estos son los más buscados de Puerto Rico. Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. - Policía de Puerto Rico

Personal de la División de Homicidios del CIC de Vega Baja está a cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.

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