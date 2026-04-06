Investigan la muerte violenta de un hombre en Vega Baja
El cuerpo estaba herido de bala y los hechos fueron reportados a eso de las 5:58 p.m.
6 de abril de 2026 - 6:44 PM
6 de abril de 2026 - 6:44 PM
La autoridades policíacas investigan, en la tarde del lunes, una muerte violenta registrada en la calle 8 de la comunidad Villa Colombo, en Vega Baja.
Según un informe de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 5:58 p.m. alertó sobre disparos en el lugar. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre sin signos vitales y con heridas de balas.
Al momento, la víctima no ha sido identificada.
Personal de la División de Homicidios del CIC de Vega Baja está a cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.
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