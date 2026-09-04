La Policía captura en Gurabo en persona sospechosa de asesinar a maestro en Carolina

Agentes del Distrito de Caguas de la Policía capturaron, en la noche de este jueves, al sospechoso de asesinar al maestro Sebastián Martell en hechos registrados en la madrugada del 29 de agosto en Carolina.

La Oficina de Prensa de la Uniformada confirmó a El Nuevo Día que el hombre fue capturado en Gurabo al seguir información obtenida como parte de la pesquisa por la muerte de Martell, de 26 años. El hermano del maestro resultó herido de gravedad en el incidente.

La Policía añadió que el hombre, cuya identidad no fue revelado de inmediato, sería colocado bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.