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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere turista tras ser arrastrada por corrientes marinas en playa de Luquillo

La mujer, que aún no ha sido identificada, residía en el estado de Carolina del Norte

10 de abril de 2026 - 7:10 PM

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Una turista murió en la tarde de este viernes luego de ser arrastrada por las fuertes corrientes marinas en Playa Azul, en Luquillo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una turista procedente del estado de Carolina del Norte perdió la vida en la tarde de este viernes luego de ser arrastrada por las fuertes corrientes marinas en playa Azúl, en el municipio de Luquillo, informó la Policía.

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Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 3:48 de la tarde alertó a las autoridades sobre la situación.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Luquillo extrajo a la mujer del agua, quien fue transportada a un hospital de la zona.

Sin embargo, el personal certificó su muerte ante la ausencia de signos vitales.

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Breaking NewsLuquilloCorrientes submarinas peligrosasMuertesPolicía de Puerto RicoCarolina del Norte
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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