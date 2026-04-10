Muere turista tras ser arrastrada por corrientes marinas en playa de Luquillo
La mujer, que aún no ha sido identificada, residía en el estado de Carolina del Norte
10 de abril de 2026 - 7:10 PM
10 de abril de 2026 - 7:10 PM
Una turista procedente del estado de Carolina del Norte perdió la vida en la tarde de este viernes luego de ser arrastrada por las fuertes corrientes marinas en playa Azúl, en el municipio de Luquillo, informó la Policía.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 3:48 de la tarde alertó a las autoridades sobre la situación.
Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Luquillo extrajo a la mujer del agua, quien fue transportada a un hospital de la zona.
Sin embargo, el personal certificó su muerte ante la ausencia de signos vitales.
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