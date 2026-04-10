Muere turista tras ser arrastrada por corrientes marinas en playa de Luquillo

Una turista procedente del estado de Carolina del Norte perdió la vida en la tarde de este viernes luego de ser arrastrada por las fuertes corrientes marinas en playa Azúl, en el municipio de Luquillo, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 3:48 de la tarde alertó a las autoridades sobre la situación.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Luquillo extrajo a la mujer del agua, quien fue transportada a un hospital de la zona.