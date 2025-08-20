Roban $20,000 en efectivo durante escalamiento a un apartamento en Puerto Nuevo

Un robo por escalamiento, en el cual desconocidos lograron cargar con un botín de $20,000 en efectivo, fue reportado en la tarde del martes por un residente de la urbanización Puerto Nuevo, en San Juan, informó el Negociado de la Policía.

Según el informe preliminar, el perjudicado, de 47 años y vecino de la calle Chipre en la mencionada urbanización, reportó los hechos a eso de las 4:30 p.m. del pasado martes.

La querella indica que uno o varios desconocidos forzaron el portón y el candado de la entrada a su apartamento obteniendo acceso y cargando con el dinero.

No se reportaron heridos durante el incidente y los daños a la propiedad no fueron estimados por el querellante.