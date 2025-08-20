Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
20 de agosto de 2025
92°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban $20,000 en efectivo durante escalamiento a un apartamento en Puerto Nuevo

Desconocidos forzaron la puerta de entrada al lugar y cargaron con el dinero

20 de agosto de 2025 - 1:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El querellante alegó que alguien se apareció en un vehículo frente al banco y le arrebató el sobre con el dinero en efectivo.
Un robo por escalamiento, en el cual desconocidos lograron cargar con un botín de $20,000 en efectivo, fue reportado en la tarde del martes por un residente de la urbanización Puerto Nuevo, en San Juan. (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un robo por escalamiento, en el cual desconocidos lograron cargar con un botín de $20,000 en efectivo, fue reportado en la tarde del martes por un residente de la urbanización Puerto Nuevo, en San Juan, informó el Negociado de la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, el perjudicado, de 47 años y vecino de la calle Chipre en la mencionada urbanización, reportó los hechos a eso de las 4:30 p.m. del pasado martes.

La querella indica que uno o varios desconocidos forzaron el portón y el candado de la entrada a su apartamento obteniendo acceso y cargando con el dinero.

No se reportaron heridos durante el incidente y los daños a la propiedad no fueron estimados por el querellante.

Personal de Servicios Técnicos de la Policía se movilizaron a la escena y recopilaron evidencia de lo sucedido.

Tags
Breaking NewsPuerto NuevoEscalamientoRobosPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 20 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: