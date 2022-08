El Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestó esta madrugada a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en su residencia, confirmaron varias fuentes de El Nuevo Día.

El arresto de Vázquez Garced se produce a poco más de dos meses desde que el grupo de abogados de la también ex secretaria de Justicia anticipó que podía ser acusada a nivel federal por supuesto fraude electoral.

Aunque no reveló nombre alguno, la portavoz de dicha agencia en Puerto Rico, Limary Cruz Rubio, indicó a este diario que son tres los arrestos por corrupción que se están ejecutando esta madrugada.

“No te puedo dar nombres de los acusados, ni te puedo hablar de específicos, porque todavía no hemos concluido los arrestos y esta acusación está sellada hasta que se efectúen los arrestos. De manera que, entonces, estoy limitada en lo que te puedo decir. Pero sí son tres órdenes de arresto por corrupción”, detalló la portavoz.

PUBLICIDAD

A las 11:00 a.m. se ofrecerá una conferencia de prensa en las oficinas de la Fiscalía Federal en Hato Rey.

Anteriormente, se había reportado que Vázquez Garced entregó su celular a las autoridades federales y, aunque no negó ni confirmó este dato, dijo, en aquel momento, que estaba dispuesta a colaborar con cualquier investigación.

La exmandataria, junto a sus abogados, habían anticipado una acusación federal el pasado 12 de mayo.

“Las investigaciones aquí nadie sabe por dónde van. Yo sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que yo no he cometido ningún delito, que yo no he incurrido en ninguna conducta ilegal ni incorrecta”, afirmó, en ese momento, Vázquez Garced en entrevista con Telenoticias.