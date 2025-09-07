Opinión
7 de septiembre de 2025
78°nubes rotas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a madre que presuntamente dejó a tres menores dentro de un auto en centro comercial de Ponce

Emily Castro Echevarría, presuntamente, dejó a sus hijos en el vehículo mientras realizaba compras

7 de septiembre de 2025 - 9:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El juez Luis Vélez, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto contra Sara Román Alicea por cargos de maltrato de menores y contra el padre de los niños, Richard Montañez Rodríguez, por un cargo de negligencia. (GFR Media)
La Fiscalía de Ponce radicó tres cargos contra Emily Castro Echevarría por haber dejado a sus tres hijos menores de edad dentro de un vehículo de motor, en violación a la Ley 57 de Prevención de Maltrato a Menores en Puerto Rico. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer que presuntamente dejó a sus tres hijos menores de edad dentro de un automóvil mientras realizaba compras en una tienda de un centro comercial en Ponce fue detenida luego de que la jueza Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto en la tarde de este sábado, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La Fiscalía de Ponce radicó tres cargos contra Emily Castro Echevarría por, supuestamente, dejar a sus tres hijos dentro de un vehículo en violación a la Ley 57 de Prevención de Maltrato a Menores.

Cruz Cruz una fianza de $15,000 que Castro Echevarría no prestó. La imputada permanecerá bajo custodia hasta el 16 de septiembre, cuando se celebrará la vista preliminar.

No obstante, Cruz Cruz citó una conferencia entre las partes con antelación a la vista preliminar para el 11 de septiembre.

De acuerdo con la investigación realizada por la Policía, testigos indicaron que Castro Echevarría llegó al centro comercial el 5 de septiembre y dejó a sus hijos, con edades de un año, cuatro y seis, en el automóvil que estaba encendido y con el aire acondicionado activado.

Los testigos añadieron que Castro Echevarría estuvo en el centro comercial por 30 minutos.

Según al Uniformada, dos de los menores estaban en asientos protectores, mientras que el menor de seis años estaba en el asiento del pasajero delantero.

Tags
Breaking NewsPonceMadreArrestosTribunal de PonceBurlingtonDepartamento de JusticiaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
