Arrestan a madre que presuntamente dejó a tres menores dentro de un auto en centro comercial de Ponce

Una mujer que presuntamente dejó a sus tres hijos menores de edad dentro de un automóvil mientras realizaba compras en una tienda de un centro comercial en Ponce fue detenida luego de que la jueza Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto en la tarde de este sábado, informó el Departamento de Justicia.

La Fiscalía de Ponce radicó tres cargos contra Emily Castro Echevarría por, supuestamente, dejar a sus tres hijos dentro de un vehículo en violación a la Ley 57 de Prevención de Maltrato a Menores.

Cruz Cruz una fianza de $15,000 que Castro Echevarría no prestó. La imputada permanecerá bajo custodia hasta el 16 de septiembre, cuando se celebrará la vista preliminar.

No obstante, Cruz Cruz citó una conferencia entre las partes con antelación a la vista preliminar para el 11 de septiembre.

De acuerdo con la investigación realizada por la Policía, testigos indicaron que Castro Echevarría llegó al centro comercial el 5 de septiembre y dejó a sus hijos, con edades de un año, cuatro y seis, en el automóvil que estaba encendido y con el aire acondicionado activado.

PUBLICIDAD

Los testigos añadieron que Castro Echevarría estuvo en el centro comercial por 30 minutos.