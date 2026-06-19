Causa para juicio contra los tres acusados de asesinar al coronel Eddie Santiago Renta en Ponce

El juez Carlos Quiñones Capacetti, del Tribunal de Ponce, halló causa para juicio contra los tres acusados del asesinato del coronel Eddie Santiago Renta, ocurrido el 10 de abril durante un operativo encubierto en el estacionamiento de la megatienda Sam’s Club, ubicada en el sector Lirios del Sur, en el mencionado municipio.

Tras evaluar la prueba presentada por la Fiscalía de Ponce en la etapa de vista preliminar, el togado emitió la determinación contra Efrén Coimbre Lugo, de 28 años; José Ángel Colón Arroyo, de 23 años; y Noé E. Torres Santiago, de 25 años, quienes también enfrentan cargos ante el Tribunal federal por el crimen.

Los fiscales Alberto Flores Bermúdez, José G. Román Martínez y Yamilette Feliciano formularon 11 cargos contra los ahora acusados, quienes se alega “actuaron en concierto y común acuerdo” para acabar con la vida de Santiago Renta, quien estaba próximo a cumplir 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico.

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Los cargos incluyen asesinato estatutario en la comisión del delito de robo, tentativa de asesinato, robo agravado, uso de disfraz para cometer delito, disparar en un lugar público y seis cargos por violaciones a la Ley de Armas, incluyendo el uso de un arma automática y apuntar y disparar, según el Departamento de Justicia.

El caso fue investigado por el agente Francisco Meléndez Álvarez, de la División de Homicidios, donde Santiago Renta laboró durante 13 de sus casi 23 años de servicio. Cuando ocurrió el crimen, el coronel, de 49 años, fungía como enlace de un agente encubierto en un operativo contra el tráfico ilegal de armas de fuego.

1 / 13 | "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta. En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 13 "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. Jorge A Ramirez Portela Compartir

Según la investigación policial, el crimen ocurrió el 10 de abril durante un operativo encubierto en el estacionamiento de una tienda Sam’s Club en Ponce, donde un agente de la Policía había coordinado la compra de dos armas de fuego que fueron modificadas para disparar de forma automática.

Sin embargo, la transacción presuntamente era una emboscada para despojar al agente encubierto de los $5,000 acordados por las armas. Cuando los sospechosos intentaron asaltarlo a punta de pistola, los agentes de apoyo intervinieron. En medio del intercambio de disparos, Santiago Renta fue alcanzado por disparos mientras enfrentaba a los sujetos.

El oficial fue trasladado al Hospital Damas de Ponce, donde un médico certificó su muerte. Con su deceso, se convirtió en el segundo miembro de la Policía que pierde la vida en el cumplimiento del deber en lo que va de 2026. Compañeros de la Uniformada lo describieron como un agente responsable y dedicado a su trabajo.

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“La pérdida del coronel Eddie Santiago Renta representa un golpe doloroso para la familia de la Policía de Puerto Rico. En el Ministerio Público estamos de luto y nos solidarizamos con sus familiares, seres queridos y compañeros de la Uniformada ante esta irreparable pérdida. Quienes participaron en estos hechos deberán responder ante la justicia. Nuestro compromiso es procurar que este caso sea atendido con la seriedad, el rigor y la diligencia que merece”, dijo entonces la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Una denuncia federal pública incluyó esta imagen que muestra las armas que ATF alega que le fueron ocupadas a dos de los sospechosos en relación al asesinato del agente de la Policía Eddie Santiago Rentas en Ponce. (Captura)

Actualmente, los acusados permanecen recluidos en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo como parte del proceso federal que enfrentan por hechos relacionados con este crimen.