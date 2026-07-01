Municipio de San Juan solicita desacato en contra de la AAA tras desacuerdos y falta de agua

1 / 10 Entre cisternas y cubos: así sobreviven negocios sin agua en la calle Loíza

Las palabras “46 días sin agua” en el cristal de Café Regina resume la situación que enfrenta este negocio en la calle Loíza, en Santurce. Sus dueños mantienen un conteo de los días sin servicio ante la falta de una solución.

Carlos Rivera Giusti/Staff