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Municipio de San Juan solicita desacato en contra de la AAA tras desacuerdos y falta de agua

El ayuntamiento pidió al Tribunal de San Juan, además, que designe un comisionado especial para mediar entre las partes

1 de julio de 2026 - 9:16 AM

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El alcalde de San Juan, Miguel Romero, demandó a la AAA citando una falta de información de parte de la corporación pública en los procesos para restaurar el servicio de agua potable en la ciudad capital. El litigio llevó a un acuerdo entre las parte y la creación de un comité que se dedicaría a la restauración del servicio. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Municipio de San Juan radicó en la noche del lunes una moción de desacato en contra de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), alegando inacción por parte de la corporación pública en los esfuerzos de restaurar el agua en la ciudad capital.

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Según la moción sometida en el Tribunal de San Juan, “la conducta de la AAA y de su presidente ejecutivo, Luis González Delgado, configura un desacato civil constructivo o indirecto, en tanto se trata de actos y omisiones que obstruyen la debida administración”.

De acuerdo con el documento, luego de que el Municipio y la AAA acordaran la creación del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, “San Juan respiró” durante la semana del 22 al 27 de junio cuando se logró recuperar el servicio de agua potable para la ciudad capital.

No obstante, la situación se volvió a exacerbar el 28 de junio, cuando las personas en San Juan nuevamente se encontraron a secas.

Además, el documento apunta a que unas órdenes emitidas por el comité no fueron acogidas por personal de la AAA, como estipula el acuerdo al que llegaron en el Tribunal originalmente.

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Tras acudir a la Comisión Total del Senado, el alcalde de San Juan denunció la falta de un sentido de urgencia ante la crisis de agua, reclamó respuestas concretas y pidió personal capacitado para atender la emergencia.

Otro desacuerdo entre el comité surgió, el 30 de junio, por la operación de una válvula en Toa Baja que daría servicio de agua a San Juan, pero que la recomendación del representante de San Juan en ese organismo no fue acatada por el presidente ejecutivo de la AAA y su representante.

En su petición de desacato, el ayuntamiento también solicitó al Tribunal que nombrara un comisionado especial para hacer respetar y valer los dictámenes de la corte.

Las palabras “46 días sin agua” en el cristal de Café Regina resume la situación que enfrenta este negocio en la calle Loíza, en Santurce. Sus dueños mantienen un conteo de los días sin servicio ante la falta de una solución.Para poder mantener sus puertas abiertas, Café Regina depende de varias cisternas instaladas en el exterior del local, que sus empleados revisan diariamente para calcular cuánto tiempo más pueden operar.Las interrupciones del servicio han generado gastos adicionales y cambios operacionales en restaurantes y comercios de la zona, en medio de los retos recientes del sistema de agua potable.
1 / 10 | Entre cisternas y cubos: así sobreviven negocios sin agua en la calle Loíza. Las palabras “46 días sin agua” en el cristal de Café Regina resume la situación que enfrenta este negocio en la calle Loíza, en Santurce. Sus dueños mantienen un conteo de los días sin servicio ante la falta de una solución. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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