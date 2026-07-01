Municipio de San Juan solicita desacato en contra de la AAA tras desacuerdos y falta de agua
El ayuntamiento pidió al Tribunal de San Juan, además, que designe un comisionado especial para mediar entre las partes
1 de julio de 2026 - 9:16 AM
1 de julio de 2026 - 9:16 AM
El Municipio de San Juan radicó en la noche del lunes una moción de desacato en contra de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), alegando inacción por parte de la corporación pública en los esfuerzos de restaurar el agua en la ciudad capital.
Según la moción sometida en el Tribunal de San Juan, “la conducta de la AAA y de su presidente ejecutivo, Luis González Delgado, configura un desacato civil constructivo o indirecto, en tanto se trata de actos y omisiones que obstruyen la debida administración”.
De acuerdo con el documento, luego de que el Municipio y la AAA acordaran la creación del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, “San Juan respiró” durante la semana del 22 al 27 de junio cuando se logró recuperar el servicio de agua potable para la ciudad capital.
No obstante, la situación se volvió a exacerbar el 28 de junio, cuando las personas en San Juan nuevamente se encontraron a secas.
Además, el documento apunta a que unas órdenes emitidas por el comité no fueron acogidas por personal de la AAA, como estipula el acuerdo al que llegaron en el Tribunal originalmente.
Otro desacuerdo entre el comité surgió, el 30 de junio, por la operación de una válvula en Toa Baja que daría servicio de agua a San Juan, pero que la recomendación del representante de San Juan en ese organismo no fue acatada por el presidente ejecutivo de la AAA y su representante.
En su petición de desacato, el ayuntamiento también solicitó al Tribunal que nombrara un comisionado especial para hacer respetar y valer los dictámenes de la corte.
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