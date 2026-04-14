Radican cargos contra un policía por agresión sexual, amenaza y extorsión

Una jueza del Tribunal de Carolina encontró causa para el arresto hoy, martes, contra un agente de la Policía por agresión sexual hacia una joven de 21 años

El imputado fue identificado como José R. Delgado Ubiles, un agente adscrito al cuartel del precinto de Canóvanas.

Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia detalló que, según la investigación de la Policía de Puerto Rico, los hechos habrían ocurrido desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 18 de febrero de 2026 en varias zonas de Carolina y Loíza, incluyendo Piñones.

“Para estas fechas, el imputado mediante amenazas e intimidación, sostuvo relaciones sexuales con la perjudicada en dos ocasiones”, lee el texto.

Asimismo, detalla que el agente habría amenazado a la víctima y a miembros de su familia “lo cual coartó su voluntad y consentimiento”.

PUBLICIDAD

La fiscal Raiza Oliver Rodríguez, de la unidad especializada en casos de Violencia Doméstica y Maltrato de Menores, presentó en su contra dos denuncias por agresión sexual, dos por amenaza y cuatro por extorsión.

Tras evaluar la prueba, la jueza Geisa M. Marrero Martínez autorizó la orden arresto y le fijó una fianza de $70,000.