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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra un policía por agresión sexual, amenaza y extorsión

El Tribunal de Carolina encontró causa para arresto en su contra

14 de abril de 2026 - 12:39 PM

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La vista preliminar contra el agente de la Policía fue pautada para el 28 de abril. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una jueza del Tribunal de Carolina encontró causa para el arresto hoy, martes, contra un agente de la Policía por agresión sexual hacia una joven de 21 años

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El imputado fue identificado como José R. Delgado Ubiles, un agente adscrito al cuartel del precinto de Canóvanas.

Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia detalló que, según la investigación de la Policía de Puerto Rico, los hechos habrían ocurrido desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 18 de febrero de 2026 en varias zonas de Carolina y Loíza, incluyendo Piñones.

“Para estas fechas, el imputado mediante amenazas e intimidación, sostuvo relaciones sexuales con la perjudicada en dos ocasiones”, lee el texto.

Asimismo, detalla que el agente habría amenazado a la víctima y a miembros de su familia “lo cual coartó su voluntad y consentimiento”.

La fiscal Raiza Oliver Rodríguez, de la unidad especializada en casos de Violencia Doméstica y Maltrato de Menores, presentó en su contra dos denuncias por agresión sexual, dos por amenaza y cuatro por extorsión.

Tras evaluar la prueba, la jueza Geisa M. Marrero Martínez autorizó la orden arresto y le fijó una fianza de $70,000.

Delgado Ubiles prestó el monto de forma diferida, por lo que salió bajo libertad condicionada con un grillete hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 28 de abril.

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Policía de Puerto RicoAgresión sexualBreaking NewsTribunal de Carolina49ers de San Francisco
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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