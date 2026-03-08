La dramática segunda victoria 4-3 de Puerto Rico en 10 entradas ante Panamá en la segunda jornada del Clásico Mundial de Béisbol, confirmó algo que Yadier Molina ha repetido desde el inicio del torneo: este equipo tiene las piezas necesarias para ganar juegos de distintas maneras.

Fue un triunfo construido con fundamentos: buen pitcheo, defensa sólida, corrido de bases agresivo y bateo oportuno.

El zurdo Eduardo Rivera marcó el ritmo del juego desde la lomita. El joven de 22 años lanzó cuatro entradas y un tercio en completo control, necesitando apenas 54 lanzamientos para dominar a la ofensiva panameña.

Ponchó a cinco bateadores, concedió una sola base por bolas y permitió apenas un imparable y una carrera limpia.

Darell Hernaiz festeja con sus compañeros de equipo a su llegada al plato, tras darle la victoria 4-3 a los boricuas en 10 entradas con un solitario jonrón ante Panamá.

Una actuación que, sin duda, la organización de los Red Sox de Boston observó con atención, considerando que Rivera podría convertirse en una opción interesante durante la temporada de Grandes Ligas.

El relevo boricua mantuvo el juego al alcance mientras la ofensiva buscaba reaccionar.

Ricardo Vélez, Luis Quiñones y José Espada, quien finalmente se adjudicó la victoria, combinaron cinco entradas y un tercio sin permitir carreras.

Entre los tres limitaron a Panamá a un solo imparable y poncharon a siete bateadores.

La actuación de Quiñones fue particularmente dominante, retirando cinco de los siete bateadores que enfrentó por la vía del ponche. Su trabajo resultó clave para Yadier Molina, quien no tenía disponibles esa noche a sus relevistas estelares Fernando Cruz y Edwin Díaz.

La defensa también aportó jugadas decisivas. Nolan Arenado realizó una espectacular parada lanzándose hacia su izquierda en la tercera base para iniciar un out forzado en segunda, evitando que Panamá colocara dos corredores en base sin outs.

Más adelante, Carlos Cortés ejecutó un potente y preciso tiro desde los jardines al plato para retirar al corredor que intentaba anotar desde segunda, una jugada que mantuvo el marcador al alcance de los boricuas.

En torneos cortos como el Clásico Mundial, los fundamentos adquieren aún mayor importancia.

En la sexta entrada, con las bases llenas, Arenado produjo la primera carrera del equipo con un elevado de sacrificio al jardín central que acercó el marcador a 2-1.

Luego, entrando a la novena entrada, perdiendo 2-1, el veterano Eddie Rosario volvió a demostrar su valor en este tipo de escenarios.

Con un out, el guayamés trabajó una base por bolas que eventualmente se convirtió en la carrera del empate, manteniendo con vida a Puerto Rico y enviando el juego a entradas extra.

Son esos turnos pacientes, muchas veces invisibles, los que terminan definiendo partidos en torneos de esta naturaleza.

Y en la décima entrada llegó el momento decisivo.