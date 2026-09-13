10 señales que Puerto Rico no puede seguir ignorando
Durante décadas hemos compensado nuestras deficiencias estructurales en lugar de corregirlas, opina Gregorio J. Igartúa
13 de septiembre de 2026 - 10:15 PM
13 de septiembre de 2026 - 10:15 PM
Hace una década, Ruchir Sharma, reconocido inversionista y estratega económico global, publicó “The Rise and Fall of Nations”, escrito en el que, a partir del análisis de casi un siglo de tendencias económicas, formuló 10 reglas para identificar las economías encaminadas al crecimiento o al estancamiento. Aplicarlas al Puerto Rico de 2026 revela un problema fundamental: en vez de corregir nuestras deficiencias estructurales, hemos creado excepciones para hacer competitivo a quien incentivamos, sin hacer competitivo a Puerto Rico.
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