Hace una década, Ruchir Sharma, reconocido inversionista y estratega económico global, publicó “The Rise and Fall of Nations”, escrito en el que, a partir del análisis de casi un siglo de tendencias económicas, formuló 10 reglas para identificar las economías encaminadas al crecimiento o al estancamiento. Aplicarlas al Puerto Rico de 2026 revela un problema fundamental: en vez de corregir nuestras deficiencias estructurales, hemos creado excepciones para hacer competitivo a quien incentivamos, sin hacer competitivo a Puerto Rico.

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