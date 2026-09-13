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prima:10 señales que Puerto Rico no puede seguir ignorando

Durante décadas hemos compensado nuestras deficiencias estructurales en lugar de corregirlas, opina Gregorio J. Igartúa

13 de septiembre de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La manufactura representa cerca del 44% del PIB y alberga industrias farmacéuticas y de equipos médicos de clase mundial. Pero existe una enorme brecha entre PIB y PNB: producimos mucho, aunque una parte sustancial del ingreso pertenece a capital externo, destaca Gregorio Igartúa. (Shutterstock)

Hace una década, Ruchir Sharma, reconocido inversionista y estratega económico global, publicó “The Rise and Fall of Nations”, escrito en el que, a partir del análisis de casi un siglo de tendencias económicas, formuló 10 reglas para identificar las economías encaminadas al crecimiento o al estancamiento. Aplicarlas al Puerto Rico de 2026 revela un problema fundamental: en vez de corregir nuestras deficiencias estructurales, hemos creado excepciones para hacer competitivo a quien incentivamos, sin hacer competitivo a Puerto Rico.

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