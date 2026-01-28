Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Juan Rubén Cuadrado OrtizJuan Rubén Cuadrado Ortiz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:De Davos a Minneapolis

Hoy grupos económicos y sectores de élite respaldan proyectos políticos que explotan la polarización social, opina Juan Cuadrado

28 de enero de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Desde finales de 2025, el despliegue de miles de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, como parte de la llamada Operation Metro Surge, ha generado un clima de miedo e inseguridad entre residentes y comunidades migrantes, escribe Juan Cuadrado. (Adam Gray)

La degeneración progresiva del estado de derecho en varios países se ha convertido en uno de los signos más alarmantes de la política contemporánea. En distintas regiones del mundo, instituciones constitucionales antes sólidas se ven debilitadas por gobiernos que utilizan el aparato estatal para erosionar controles democráticos, restringir libertades civiles y normalizar un clima de excepcionalidad permanente. Esta erosión institucional se combina con un orden mundial que, lejos de rechazar la violencia estructural, parece cada vez más dispuesto a tolerar formas de barbarie que antes hubieran generado indignación global.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ICE-HSIInmigrantesEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Juan Rubén Cuadrado Ortiz

Juan Rubén Cuadrado Ortiz

Arrow Icon
El autor es catedrático auxiliar en el Departamento de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana
