Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
El convenio del ELA no tiene nada de misterioso
La discusión jurídicamente interesante es hasta dónde llega hoy ese convenio frente a los poderes que la Constitución reserva al Congreso y hasta dónde puede llegar a mejorarse, opina Fidel Osorio
23 de septiembre de 2026 - 9:00 PM
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