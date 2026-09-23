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Fidel Osorio OvallesFidel Osorio Ovalles
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prima:El convenio del ELA no tiene nada de misterioso

La discusión jurídicamente interesante es hasta dónde llega hoy ese convenio frente a los poderes que la Constitución reserva al Congreso y hasta dónde puede llegar a mejorarse, opina Fidel Osorio

23 de septiembre de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Finalmente, el Congreso aprobó esa Constitución en 1952. Por tanto, podrá discutirse jurídicamente el alcance del convenio. Lo que resulta mucho más difícil es afirmar que nunca existió, escribe Fidel Osorio. (Mariam Zuhaib)

El exsenador Eudaldo Báez Galib sostiene en una reciente columna publicada en este espacio que no existe un convenio bilateral entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sin embargo, para llegar a una conclusión tan categórica hay que pasar por alto un detalle fundamental: el propio Congreso llamó “compact” al acuerdo que dio origen al Estado Libre Asociado y el Tribunal Supremo federal posteriormente reconoció sus consecuencias jurídicas.

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Fidel Osorio Ovalles

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Abogado Experto en Derecho Migratorio y Fundador del Centro de Servicio Legal al Inmigrante.
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