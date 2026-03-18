La Opinión Per Curiam del Tribunal Supremo de Puerto Rico en In re Wanda Vázquez Garced no solo resuelve un caso disciplinario. También plantea una de las tensiones más importantes entre poder, justicia y conducta profesional en nuestra democracia. Estamos ante una figura que encarnó, en distintos momentos, pilares fundamentales del sistema de justicia del país y del Ejecutivo. Fue fiscal, procuradora de las mujeres, secretaria de Justicia y, eventualmente, gobernadora. Esa trayectoria no es un dato incidental. Ha sido, precisamente, lo que convierte este caso en uno medular y notorio. Porque quien ha ocupado esos espacios no solo conoce la ley, sino que ha sido custodio de su cumplimiento. Sin embargo, es ese mismo historial el que hace más exigente, no más flexible, el escrutinio de la conducta del abogado o abogada.