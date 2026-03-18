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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El desaforo de Wanda Vázquez Garced

La dimensión política de este caso no puede ignorarse, destaca Daisy Calcaño López

18 de marzo de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El derecho penal y la conducta profesional no operan bajo los mismos parámetros, destaca Daisy Calcaño al analizar la decisión de desaforo de Wanda Vázquez de la práctica de la abogacía. (Ramón “Tonito” Zayas)

La Opinión Per Curiam del Tribunal Supremo de Puerto Rico en In re Wanda Vázquez Garced no solo resuelve un caso disciplinario. También plantea una de las tensiones más importantes entre poder, justicia y conducta profesional en nuestra democracia. Estamos ante una figura que encarnó, en distintos momentos, pilares fundamentales del sistema de justicia del país y del Ejecutivo. Fue fiscal, procuradora de las mujeres, secretaria de Justicia y, eventualmente, gobernadora. Esa trayectoria no es un dato incidental. Ha sido, precisamente, lo que convierte este caso en uno medular y notorio. Porque quien ha ocupado esos espacios no solo conoce la ley, sino que ha sido custodio de su cumplimiento. Sin embargo, es ese mismo historial el que hace más exigente, no más flexible, el escrutinio de la conducta del abogado o abogada.

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Tribunal Supremo de Puerto RicoWanda Vázquez GarcedColegio de Abogados y Abogadas
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Daisy Calcaño López

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Expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
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