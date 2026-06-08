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Carlos E. Díaz OlivoCarlos E. Díaz Olivo
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El mesías que nunca llegará

En Puerto Rico debemos abandonar el apego a la noción del líder soñado, del buen señor y caudillo de su pueblo

8 de junio de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
De lo que me percaté, contrario a lo que leía en los libros de historia, es que las personas que se dedican a la política, en términos generales, muy poco es lo que finalmente logran cambiar, señala Carlos Díaz Olivo.

En otros escritos he mencionado que desde temprana edad la historia me cautivó. Muchos de los libros que leí narraban las gestas de “hombres grandes”, casi todos políticos, quienes, con su voluntad inquebrantable transformaban el mundo. Esos relatos destacaban que eran los reyes, los presidentes y otros líderes políticos quienes interesaban inmortalizar sus logros y quienes construían los registros oficiales y subvencionaban a los historiadores. Este enfoque se conoció como la teoría del hombre grande. En el siglo XIX ⁠lo ejemplificó el historiador y ensayista escocés Thomas Carlyle. Según esta concepción, ciertas personas de cualidades excepcionales, por su carisma, intelecto o determinación, eran los promotores del cambio social.

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ACERCA DEL AUTOR
Carlos E. Díaz Olivo

Carlos E. Díaz Olivo

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Carlos E. Díaz Olivo es CPA, abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseña los cursos de Contribuciones, Corporaciones, Organizaciones sin Fines de Lucro...
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