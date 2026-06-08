En otros escritos he mencionado que desde temprana edad la historia me cautivó. Muchos de los libros que leí narraban las gestas de “hombres grandes”, casi todos políticos, quienes, con su voluntad inquebrantable transformaban el mundo. Esos relatos destacaban que eran los reyes, los presidentes y otros líderes políticos quienes interesaban inmortalizar sus logros y quienes construían los registros oficiales y subvencionaban a los historiadores. Este enfoque se conoció como la teoría del hombre grande. En el siglo XIX ⁠lo ejemplificó el historiador y ensayista escocés Thomas Carlyle . Según esta concepción, ciertas personas de cualidades excepcionales, por su carisma, intelecto o determinación, eran los promotores del cambio social.

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