Feriados
20 de septiembre de 2025
Chelsea Serrano López
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Ética moral digital: ilusión de la neutralidad tecnológica

Los riesgos invisibles de las aplicaciones y la inteligencia artificial en Puerto Rico, dice Chelsea Serrano López

20 de septiembre de 2025 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Urge atender los sesgos algorítmicos. Una recomendación generada por inteligencia artificial, entrenada con datos de poblaciones mayoritariamente blancas en Estados Unidos, puede resultar poco adecuada para las realidades culturales de una familia puertorriqueña y perpetuar desigualdades, escribe Chelsea Serrano. (Shutterstock)

Mientras en Puerto Rico se celebran avances tecnológicos en salud y educación, también se repite una frase que parece inocente: “la tecnología no es mala, depende de cómo la uses”. La escuchamos en conferencias, medios, y hasta en conversaciones cotidianas. Pero esa afirmación, aunque popular, es incompleta, ya que la tecnología no es neutral. Cada aplicación, algoritmo o plataforma está cargada de intereses políticos, económicos y culturales (Couldry & Mejías, 2019). Como resultado, si no cuestionamos esa ilusión de neutralidad, corremos el riesgo de reproducir desigualdades en lugar de reducirlas.

Chelsea Serrano López

Chelsea Serrano López

Trabajadora Social.
