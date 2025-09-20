Ética moral digital: ilusión de la neutralidad tecnológica
Los riesgos invisibles de las aplicaciones y la inteligencia artificial en Puerto Rico, dice Chelsea Serrano López
20 de septiembre de 2025 - 9:30 PM
Mientras en Puerto Rico se celebran avances tecnológicos en salud y educación, también se repite una frase que parece inocente: “la tecnología no es mala, depende de cómo la uses”. La escuchamos en conferencias, medios, y hasta en conversaciones cotidianas. Pero esa afirmación, aunque popular, es incompleta, ya que la tecnología no es neutral. Cada aplicación, algoritmo o plataforma está cargada de intereses políticos, económicos y culturales (Couldry & Mejías, 2019). Como resultado, si no cuestionamos esa ilusión de neutralidad, corremos el riesgo de reproducir desigualdades en lugar de reducirlas.
