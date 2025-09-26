Opinión
Feriados
26 de septiembre de 2025
Punto de vista
OPINIÓN
Punto de vista
David Efron
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

Israel y el debate sobre el "palestinianismo"

He sostenido antes que los palestinos ya tienen un Estado desde la partición de 1948: Jordania, país de mayoría árabe, señala David Efron

26 de septiembre de 2025 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Lo que vivimos es lo que el profesor emérito de Harvard, Alan Dershowitz, llama palestinianismo, escribe David Efron (The Associated Press)

El martes, día en que comenzó el Año Nuevo judío, varios países del mundo le propinaron a Israel una derrota simbólica al votar en la ONU a favor de reconocer un Estado palestino. Inglaterra, Francia, España y Australia se unieron en esa iniciativa, que en la práctica recompensa a Hamás por la masacre del 7 de octubre y lo fortalece frente a sus propios opositores internos. De inmediato, la organización terrorista difundió videos con fusilamientos de palestinos disidentes, confirmando que sus principales víctimas siguen siendo los mismos palestinos.

ACERCA DEL AUTOR
David Efron

David Efron

Cónsul Honorario Emérito de Israel en Puerto Rico
