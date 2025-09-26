Israel y el debate sobre el “palestinianismo”
He sostenido antes que los palestinos ya tienen un Estado desde la partición de 1948: Jordania, país de mayoría árabe, señala David Efron
26 de septiembre de 2025 - 9:30 PM
26 de septiembre de 2025 - 9:30 PM
El martes, día en que comenzó el Año Nuevo judío, varios países del mundo le propinaron a Israel una derrota simbólica al votar en la ONU a favor de reconocer un Estado palestino. Inglaterra, Francia, España y Australia se unieron en esa iniciativa, que en la práctica recompensa a Hamás por la masacre del 7 de octubre y lo fortalece frente a sus propios opositores internos. De inmediato, la organización terrorista difundió videos con fusilamientos de palestinos disidentes, confirmando que sus principales víctimas siguen siendo los mismos palestinos.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: