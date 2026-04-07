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Edgar Ayala DíazEdgar Ayala Díaz
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La onda expansiva de la guerra y el golpe a Puerto Rico

Mientras el panorama internacional se vuelve cada vez más volátil, en los pasillos del gobierno local no se percibe un movimiento claro ni urgente para amortiguar el golpe, opina Edgar Ayala

7 de abril de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El alza en el costo de vida, impulsada por la crisis en el transporte de carga y el aumento sostenido en el precio del petróleo, actúa como un catalizador de ansiedad colectiva, señala Edgar Ayala. (Andreas Arnold)

Lo que antes percibíamos como conflictos armados distantes en las arenas del Medio Oriente, hoy, con rapidez inquietante, se traducen en repercusiones en el precio de la gasolina, la energía eléctrica, facturada a base del costo del kilovatio hora, y hasta en la leche que compramos en el colmado de la esquina. Para un país como Puerto Rico, que importa cerca del 85% de lo que consume, la guerra es una amenaza directa a la estabilidad económica y emocional.

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Edgar Ayala Díaz

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El autor es trabajador social y fue director regional del Departamento de la Familia
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