Lo que antes percibíamos como conflictos armados distantes en las arenas del Medio Oriente, hoy, con rapidez inquietante, se traducen en repercusiones en el precio de la gasolina, la energía eléctrica, facturada a base del costo del kilovatio hora, y hasta en la leche que compramos en el colmado de la esquina. Para un país como Puerto Rico, que importa cerca del 85% de lo que consume, la guerra es una amenaza directa a la estabilidad económica y emocional.

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