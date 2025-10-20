Opinión
20 de octubre de 2025
prima:Los Estados Unidos que ya no son

El despliegue de agentes con armas largas, enmascarados a la usanza de forajidos y lanzado balas de gomas y gas pimienta a personas en ejercicio de su libertad de expresión, no es motivo de orgullo ni de gloria democrática, opina Carlos Díaz Olivo

20 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El despliegue de agentes con armas largas, enmascarados a la usanza de forajidos y lanzado balas de gomas y gas pimienta a personas en ejercicio de su libertad de expresión, no es motivo de orgullo ni de gloria democrática, escribe Carlos Díaz Olivo (Eric Thayer)

Contrario a discursos mediáticos ampliamente difundidos, no todo lo que Donald Trump hace carece de sentido. Su retorno al poder se explica por los absurdos que, sin detente, se sucedían en Estados Unidos.

