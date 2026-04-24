Los hispanos sostienen a Estados Unidos
Cuando un país construye su política sobre mentiras, miedo, prejuicio y datos manipulados, se traiciona a sí mismo, escribe Eduardo Bhatia
24 de abril de 2026 - 11:10 PM
24 de abril de 2026 - 11:10 PM
En el debate político en Estados Unidos se ha repetido una mentira orquestada por el movimiento MAGA y el presidente Donald Trump con una disciplina casi perfecta: que los inmigrantes, y en particular los hispanos, son una carga económica. En inglés le llaman “freeriders”; algo así como los aprovechados que se benefician del sistema. Esa narrativa no solo es falsa; es exactamente lo contrario de la realidad. Y hoy, gracias al trabajo riguroso de David Bier y sus colegas del Cato Institute, existen los datos para demostrarlo sin ambigüedades.
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