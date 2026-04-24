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Eduardo A. Bhatia GautierEduardo A. Bhatia Gautier
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Los hispanos sostienen a Estados Unidos

Cuando un país construye su política sobre mentiras, miedo, prejuicio y datos manipulados, se traiciona a sí mismo, escribe Eduardo Bhatia

24 de abril de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Entonces, ¿por qué persiste la mentira, el desdén y el odio? Porque políticamente es útil. Cuando el presidente Trump y sectores de su administración atacan a los hispanos, no lo hacen basados en datos. Lo hacen porque el miedo moviliza votos, afirma Eduardo Bhatia. (Felipe Chacón)

En el debate político en Estados Unidos se ha repetido una mentira orquestada por el movimiento MAGA y el presidente Donald Trump con una disciplina casi perfecta: que los inmigrantes, y en particular los hispanos, son una carga económica. En inglés le llaman “freeriders”; algo así como los aprovechados que se benefician del sistema. Esa narrativa no solo es falsa; es exactamente lo contrario de la realidad. Y hoy, gracias al trabajo riguroso de David Bier y sus colegas del Cato Institute, existen los datos para demostrarlo sin ambigüedades.

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Eduardo A. Bhatia Gautier

Eduardo A. Bhatia Gautier

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El autor es abogado y fue presidente del Senado de Puerto Rico. Al presente se desempeña como profesor visitante en la Universidad de Princeton.
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