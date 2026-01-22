Como empresario, consultor y especialista en desarrollo organizacional, me resulta profundamente preocupante el Proyecto de la Cámara 1006, presentado por el representante Jorge Navarro. Esta medida, que propone permitir la privatización de funciones administrativas esenciales de los municipios mediante alianzas público-privadas (APP), no representa una reforma moderna ni una solución innovadora. Es, por el contrario, una aberración administrativa y un reconocimiento explícito del fracaso del manejo de la administración pública.

