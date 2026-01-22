Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Waldemar Serrano BurgosWaldemar Serrano Burgos
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Proyecto de privatización municipal: la admisión del fracaso

El Proyecto de la Camara 1006 parte de la premisa equivocada de que lo privado es, por definición, más eficiente, subraya Waldemar Serrano

22 de enero de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El Proyecto de la Camara 1006 parte de la premisa equivocada de que lo privado es, por definición, más eficiente, subraya Waldemar Serrano. El representante Jorge Navarro es autor de la medida (teresa.canino@gfrmedia.com)

Como empresario, consultor y especialista en desarrollo organizacional, me resulta profundamente preocupante el Proyecto de la Cámara 1006, presentado por el representante Jorge Navarro. Esta medida, que propone permitir la privatización de funciones administrativas esenciales de los municipios mediante alianzas público-privadas (APP), no representa una reforma moderna ni una solución innovadora. Es, por el contrario, una aberración administrativa y un reconocimiento explícito del fracaso del manejo de la administración pública.

Waldemar Serrano Burgos

El autor es experto en Neurociencia aplicada al liderazgo, coaching grupal y ejecutivo, desarrollo organizacional, y comunicación. Diseña programas de liderazgo, coaching ejecutivo y eventos experienciales enfocados en resultados medibles, transformación...
