Rafael Ithier: identidad nacional y diplomacia cultural
La grandeza de Ithier radica en que utilizó la música para lograr lo que la política no conseguía, opina César Cordero
8 de diciembre de 2025 - 4:00 PM
8 de diciembre de 2025 - 4:00 PM
Cuando Rafael Ithier fundó El Gran Combo, en 1962, Puerto Rico vivía bajo las secuelas de la Ley de la Mordaza, estatuto que había sido derogado apenas cinco años antes, y que había criminalizado sentirse puertorriqueño. En este contexto, cuando el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) vigilaba sistemáticamente a artistas, independentistas y todo “sospechoso”, por mostrar con orgullo la bandera mono-estrellada de nuestro país, Ithier un genio audaz, afirmó la puertorriqueñidad sin confrontación.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: