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José Nicolás Medina FuentesJosé Nicolás Medina Fuentes
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prima:Tito Trinidad y el 9/11

Comenzó a salir humo infernal y el derrumbe. Entonces nos enteramos que los vuelos habían sido cancelados por el ataque terrorista, relata José Medina Fuentes

11 de septiembre de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Don King anunció que había cambiado la pelea para el 30 de septiembre para asistir en los esfuerzos de levantar a la ciudad, escribe José Medina Fuentes. (Xavier J. Araujo)

Tenía los pasajes para viajar a Nueva York. La pelea de Tito Trinidad contra Bernard Hopkins estaba programada para el 15 de septiembre de 2001 en el Madison Square Garden. Llegué al mostrador de la línea aérea durante la mañana del 11 de septiembre de 2001. Al mirar a la pared había una pantalla gigante que mostraba aviones chocando con las Torres Gemelas. Comenzó a salir humo infernal y el derrumbe. Entonces nos enteramos que los vuelos habían sido cancelados por el ataque terrorista, tal vez el de mayor impacto en la historia. Regresé a mi hogar a intentar comprender los orígenes y consecuencias del desastre.

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Oscar de la HoyaBoxeo11 de septiembre de 2001
ACERCA DEL AUTOR
José Nicolás Medina Fuentes

José Nicolás Medina Fuentes

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El autor es egresado Magna Cum Laude de Harvard University. Fue profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Además se desempeñó como Chieff Staff Attorney del Tribunal Supremo de...
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