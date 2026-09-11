Tito Trinidad y el 9/11
Comenzó a salir humo infernal y el derrumbe. Entonces nos enteramos que los vuelos habían sido cancelados por el ataque terrorista, relata José Medina Fuentes
11 de septiembre de 2026 - 3:00 PM
11 de septiembre de 2026 - 3:00 PM
Tenía los pasajes para viajar a Nueva York. La pelea de Tito Trinidad contra Bernard Hopkins estaba programada para el 15 de septiembre de 2001 en el Madison Square Garden. Llegué al mostrador de la línea aérea durante la mañana del 11 de septiembre de 2001. Al mirar a la pared había una pantalla gigante que mostraba aviones chocando con las Torres Gemelas. Comenzó a salir humo infernal y el derrumbe. Entonces nos enteramos que los vuelos habían sido cancelados por el ataque terrorista, tal vez el de mayor impacto en la historia. Regresé a mi hogar a intentar comprender los orígenes y consecuencias del desastre.
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