OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Valeria Márquez MaldonadoValeria Márquez Maldonado
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Tres tiempos: aprender a ser puertorriqueña

Comencé a ver mi herencia desde una nueva perspectiva: como una parte esencial de mí que necesitaba compartir con el mundo, relata Valeria Márquez

29 de noviembre de 2025 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Aquella noche, mientras bailaba al son de la música y estaba rodeada de las personas con quienes me siento más unida, fui atraída nuevamente por algo que me causaba mucha alegría, escribe Valeria Márquez. (Archivo)

“Uno, dos, tres… uno, dos, tres”, susurré mientras me reía e intentaba seguir el paso de los bailarines en el escenario junto a mis amigas. El ritmo de bomba y plena retumbaba a mi alrededor mientras las luces azules y rojas del espectáculo nocturno puertorriqueño en la escuela Thomas Alva Edison iluminaban mi rostro. Una alegría desconocida, pero de algún modo nostálgica, me envolvía mientras bailaba al compás. En ese momento, algo dentro de mí cambió cuando comencé a recordar todos los aspectos de la cultura que siempre he amado tanto y lo orgullosa que me siento de ser puertorriqueña.

La autora cursa el duodecimo grado en la escuela Thomas Alva Edison, en Caguas.
