Desde el miércoles, 1 de junio de 2026, es de conocimiento público que Carlos Manuel Estéfano Pino fue arrestado como persona de interés por el asesinato de la enfermera Jennifer María Torres Castro. El hombre se encontraba en libertad bajo palabra desde el 2018, pero había sido sentenciado en 1991 por la violación y asesinato de otra mujer. Por ese delito se le impuso pena carcelaria de 167 años. Sin embargo, solo cumplió 27 años tras las rejas porque la Junta de Libertad bajo Palabra le concedió el privilegio de libertad condicional.

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