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Milagros Rivera WattersonMilagros Rivera Watterson
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Urge investigar la liberación de Estéfano Pino

Consideramos que la muerte de Jennifer María pudo evitarse, escribe Milagros Rivera Watterson

2 de julio de 2026 - 7:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Carlos Manuel Estefano Pino, de 67 años, fue detenido por oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, con apoyo de agentes de la Policía. (alex.figueroa@gfrmedia.com)

Desde el miércoles, 1 de junio de 2026, es de conocimiento público que Carlos Manuel Estéfano Pino fue arrestado como persona de interés por el asesinato de la enfermera Jennifer María Torres Castro. El hombre se encontraba en libertad bajo palabra desde el 2018, pero había sido sentenciado en 1991 por la violación y asesinato de otra mujer. Por ese delito se le impuso pena carcelaria de 167 años. Sin embargo, solo cumplió 27 años tras las rejas porque la Junta de Libertad bajo Palabra le concedió el privilegio de libertad condicional.

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Junta de Libertad Bajo PalabraDepartamento de Corrección y RehabilitaciónAsesinato de mujeres
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Milagros Rivera Watterson

Milagros Rivera Watterson

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La autora es portavoz del Comité Amigos y Familiares del Confinado y expresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social.
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