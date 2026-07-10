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A largo plazo: Kamala Harris insiste en que demócratas pongan sobre la mesa la estadidad para Puerto Rico

La exvicepresidenta de Estados Unidos no ha descartado volver a aspirar a la Casa Blanca

10 de julio de 2026 - 4:01 PM

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Harris hizo sus comentarios en un artículo que publicó en la plataforma Substack. (Kayla Wolf)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris afirmó este viernes que, para combatir las amenazas al derecho al voto, los demócratas deben poner sobre la mesa, a largo plazo, “otorgar la estadidad a Washington D.C. y Puerto Rico”, y expandir el número de jueces del Tribunal Supremo estadounidense.

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En momentos en que puede considerar un segundo intento de buscar la presidencia de Estados Unidos, Harris sostuvo que es hora de poner sobre la mesa “una lluvia de ideas sin malas ideas”.

Las propuestas que deben estar sobre la mesa deben incluir “reformar o eliminar el colegio electoral”, “utilizar las herramientas disponibles para el Comité Judicial del Senado” poder pedirle cuentas a candidatos a jueces que mienten, y una reforma ética vinculante para los jueces del Tribunal Supremo estadounidense.

Como candidata a presidenta de Estados Unidos, Harris respaldó el programa de gobierno demócrata, aprobado bajo la dirección del entonces presidente Joe Biden, que incluyó apoyar un proyecto de ley vinculante para el gobierno federal que le ofrezca a Puerto Rico la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación.

Y, cuando dio a conocer su agenda presidencial para Puerto Rico, Harris se limitó a hacer una ligera mención de que respalda la libre determinación de los puertorriqueños.

Harris hizo sus comentarios en un artículo que publicó en la plataforma Substack, en el que volvió a abordar la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Luisiana versus Callais, que complica las posibilidades de demostrar discriminación racial en la redistribución de los distritos electorales que determina un gobierno estatal.

Cuando se le preguntó, en mayo, al líder demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Jared Huffman (California), sobre las expresiones originales de Harris en favor de “poner sobre la mesa” la admisión como estados de Washington D.C. u Puerto Rico, el congresista –quien ha sido deferente con el comisionado residente, Pablo José Hernández– sostuvo que “es una conversación que debe incluir a la gente de Puerto Rico”.

Hernández defiende el status territorial vigente, comúnmente como Estado Libre Asociado.

“Lo diré sin rodeos: los demócratas necesitamos tener más carácter y no podemos tener miedo de hablar sobre reformas sistémicas para restablecer el derecho al voto”, indicó Harris en su publicación.

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Puerto RicoestadidadKamala HarrisStatus de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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