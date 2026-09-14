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L’espace debuta en Puerto Rico con nueve propuestas de moda para primavera-verano 2027

Desde David Antonio y Jaer Cabán hasta Arial 12 e Ismenia Rodríguez, la jornada insertó a Puerto Rico en la moda internacional

14 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

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Arial 12, marca de Colombia. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Entre piezas marcadas por su calidad, la atención al detalle y la rigurosidad de la moda internacional, nueve diseñadores puertorriqueños y latinoamericanos presentaron sus propuestas de primavera-verano 2027 durante la primera edición de L’espace en Puerto Rico.

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A la hora en que estaba previsto comenzar cada desfile, un nutrido grupo de espigadas modelos locales e internacionales descendía desde la escalera en espiral del atrio central del Popular Center, en Hato Rey. Perfectamente maquilladas y peinadas -por un grupo de sobre 100 profesionales de la belleza- en armonía con los accesorios de Aristocrazy y las piezas de ropa cuyos detalles las convierten en auténticas obras de arte.

“Hay un denominador común: todo tiene que verse impecable, bello y, a la misma vez, que esa moda que se está presentando es moda que se pueda utilizar. Eso, para la producción, es importante porque creemos en la creatividad, pero también que ese producto ellos puedan tener la exposición y tener la oportunidad de que puedan vender sus piezas”, expresó Naldo Montañez, portavoz de la producción de L’espace.

David Antonio presentó su colección inspirada en el lenguaje de las flores.
David Antonio presentó su colección inspirada en el lenguaje de las flores. (Suministrada)

La jornada comenzó el viernes –justo a las 7:30 p.m.– con la presentación de la colección “Hanakotoba” de David Antonio. La propuesta –marcada por las distintivas piezas fluidas del diseñador– parte de la creencia de que cada flor y cada color es capaz de transmitir sentimientos, emociones y significados sin la necesidad de mediar palabras.

Durante la primera noche, la diseñadora Nicolle Joan, de Skapa Atelier, también presentó su colección “Behind the Lace”, creada para una mujer fuerte, firme y segura que no renuncia a su delicadeza. Entre tonos de verde, marrón, azul, rosado y amarillo, la propuesta presentó una calidad de confección impresionante, entre flecos que danzaban junto a las modelos, transparencias con brillo, plumas y canutillo.

Skapa Atelier
Skapa Atelier (Suministrada)

Uno de los desfiles más esperados fue el de Jaer Cabán, quien asumió el turno intermedio en el último día de la jornada. El boricua construyó “Archive: The NYC Retrospective Collection”, un recorrido por sus últimas nueve colecciones presentadas en la Ciudad de Nueva York. Desde “FAYENZA”, inspirada en el complejo arquitectónico de La Alhambra en Granada, hasta “AVGVSTA” que transforma el legado del arte romano en la ciudad de Mérida, en España, en piezas marcadas por exquisítos plisados.

Cabán compartió con Magacín que parte de los que le mueve a diseñar es estar en un reto constante de superarse en cada colección, sea en los temas, en los patrones o en las técnicas. Este desfile, que precisamente dio cuenta de su evolución como diseñador, también le permitió traer piezas que nunca había presentado en Puerto Rico.

Jae Cabán hizo un recorrido por sus colecciones presentadas en Nueva York.
Jae Cabán hizo un recorrido por sus colecciones presentadas en Nueva York. (Suministrada)

“Llevo trabajando con ellos un montón de tiempo. Nueve ‘seasons’. Para mí, es también importante que ellos hayan hecho este salto para acá. En Puerto Rico se hace muy buena moda, tenemos buenos ‘venues’, somos muy buenos diseñadores, hay muchísimo talento”, subrayó Cabán sobre la importancia de que una producción de moda internacional haya apostado a Puerto Rico.

En conversación regional

Durante el evento de tres días, se impulsó la convergencia de los diseñadores locales con colegas de países como Colombia, Paraguay, Uruguay y Perú. De esta manera, se generó un intercambio cultural que integró a los amantes de la moda en Puerto Rico con la industria regional.

“La moda es una comunicación, un lenguaje cultural, y obviamente para nosotros es esencial que el público puertorriqueño conozca cuál es la inspiración que están teniendo estos países latinoamericanos”, dijo Montañez.

La jornada del sábado estuvo dominada por los diseñadores internacionales, comenzando con el peruano Yirko Sivirich, quien llevó a la pasarela una colección estilo resort con trajes de baño, ‘cover ups’ y piezas en tonos claros ideales para el verano.

Ismenia Rodríguez, diseñadora de Paraguay.
Ismenia Rodríguez, diseñadora de Paraguay. (Suministrada)

Posteriormente, le tocó el turno a la paraguaya Ismenia Rodríguez, quien presentó una colección de siluetas fluidas en tonos turquesas, corales y detalles florales. Asimismo, el uruguayo Hugo Vázquez expuso su propuesta vestidos de cóctel y de gala con transparencias, encaje y pedrería.

La noche del sábado cerró con la celebración de los 25 años de carrera del boricua Elier Aubret, quien tomó las ideas, materiales, texturas, siluetas y elementos que han formado parte de su universo por un cuarto de siglo como su materia prima. La colección “Re:Collection” es una muestra que habla de transformación, sostenibilidad creativa y de la capacidad de la moda para evolucionar sin perder su esencia.

El desfile de Aubret tuvo como modelo a Suil Anyelina Pagán, quien recién regresó de Vietnam tras representar a Puerto Rico en el Miss Mundo.

Elier Aubret presentó "Re:Collections" para celebrar sus 25 años en la moda.
Elier Aubret presentó "Re:Collections" para celebrar sus 25 años en la moda. (Suministrada)

El cierre boricua-colombiano

El domingo, la sesión de moda en el Popular Center arrancó con el desfile de “La Bella Época”, la colección primavera-verano 2027 de Of Atelier. Su diseñador, Orlando López, se inspiró en elementos de la alta costura tanto para las piezas como para el estilismo del cabello y el maquillaje.

La pasarela exhibió siluetas con volumen y movimiento, piezas pintadas a mano y una diversidad de tocados que iban desde sombreros hasta flores.

“Quise honrar esa alta costura y pensé que este era un momento increíble en esta pasarela, que es la primera vez en Puerto Rico y dije: este es el momento para hacerlo”, compartió López.

John Durán, diseñador de la marca colombiana Arial 12.
John Durán, diseñador de la marca colombiana Arial 12. (Suministrada)

El cierre del evento estuvo a cargo de la marca colombiana Arial 12, que presentó su colección “Solsticio”, una cápsula pensada para las festividades de finales de año, que estará disponible próximamente en la tienda MIRAÉ, en San Juan.

“Creamos unas piezas totalmente preparadas para celebrar esos momentos que queremos hacer inolvidables en este año. […] La idea es que esos días muy especiales para ti se vuelvan un recuerdo eterno en tu mente a través de lo que podemos hacer, que es vestir momentos”, expresó John Durán, director creativo de Arial 12.

El diseñador colombiano compartió que se sintió halagado al ser seleccionado para cerrar la jornada de desfiles, que podría regresar a traer una experiencia de moda internacional en próximas temporadas.

Tags
ModaDavid AntonioJaer CabánElier Aubret
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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