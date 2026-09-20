SNM cancela advertencia de inundaciones para municipios del centro y oeste

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló en la noche del sábado la advertencia de inundaciones para varios municipios del centro-oeste que estuvo en efecto desde mediados de la tarde, debido a la acumulación de humedad en la región.

Los municipios que estuvieron bajo la advertencia fueron:

Trujillo Alto - hasta las 5:30 p.m.

- hasta las 5:30 p.m. Lares y Utuado – hasta las 6:00 p.m.

– hasta las 6:00 p.m. Añasco, Mayagüez y Rincón - hasta las 6:30 p.m.

- hasta las 6:30 p.m. Aguada, Las Marias, Moca y San Sebastián - hasta las 6:30 p.m.

“La lluvia intensa ha cesado. Ya no se prevé que las inundaciones en zonas urbanas y arroyos pequeños representen una amenaza. Continúe respetando los cierres de carreteras que aún permanecen vigentes”, indica el boletín.

Según había indicado la agencia meteorológica a eso de las 3:00 p.m., se esperaban inundaciones en áreas urbanas y en pequeños arroyos debido a precipitación excesiva.

A las 2:59 p. m., el radar Doppler indicaba lluvias fuertes asociadas a tormentas eléctricas que provocaron pequeñas inundaciones urbanas y en pequeños arroyos, así como crecida en varios ríos de la zona.

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El SNM también había emitido un boletín especial para municipios del interior occidental por la presencia de una línea de fuertes tormentas eléctricas. El boletín estuvo vigente hasta las 3:45 p.m.

Según la agencia, a las 3:04 p.m., el radar detectó fuertes tormentas eléctricas que permanecían estacionarias, extendiéndose desde las cercanías de Lares hasta Utuado.