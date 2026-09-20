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SNM cancela advertencia de inundaciones para municipios del centro y oeste

Desde las 3:00 p.m. una banda de lluvia estacionaria permaneció varias horas sobre la zona

19 de septiembre de 2026 - 3:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agencia exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas. (SNM)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló en la noche del sábado la advertencia de inundaciones para varios municipios del centro-oeste que estuvo en efecto desde mediados de la tarde, debido a la acumulación de humedad en la región.

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Los municipios que estuvieron bajo la advertencia fueron:

  • Trujillo Alto - hasta las 5:30 p.m.
  • Lares y Utuado – hasta las 6:00 p.m.
  • Añasco, Mayagüez y Rincón - hasta las 6:30 p.m.
  • Aguada, Las Marias, Moca y San Sebastián - hasta las 6:30 p.m.

“La lluvia intensa ha cesado. Ya no se prevé que las inundaciones en zonas urbanas y arroyos pequeños representen una amenaza. Continúe respetando los cierres de carreteras que aún permanecen vigentes”, indica el boletín.

Según había indicado la agencia meteorológica a eso de las 3:00 p.m., se esperaban inundaciones en áreas urbanas y en pequeños arroyos debido a precipitación excesiva.

A las 2:59 p. m., el radar Doppler indicaba lluvias fuertes asociadas a tormentas eléctricas que provocaron pequeñas inundaciones urbanas y en pequeños arroyos, así como crecida en varios ríos de la zona.

El SNM también había emitido un boletín especial para municipios del interior occidental por la presencia de una línea de fuertes tormentas eléctricas. El boletín estuvo vigente hasta las 3:45 p.m.

Según la agencia, a las 3:04 p.m., el radar detectó fuertes tormentas eléctricas que permanecían estacionarias, extendiéndose desde las cercanías de Lares hasta Utuado.

El SNM alertó sobre posibles ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora en la zona, así como rayos frecuentes y lluvia intensa.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTormenta eléctricaLluviaInundacionesLaresUtuado
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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