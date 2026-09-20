SNM cancela advertencia de inundaciones para municipios del centro y oeste
Desde las 3:00 p.m. una banda de lluvia estacionaria permaneció varias horas sobre la zona
19 de septiembre de 2026 - 3:43 PM
19 de septiembre de 2026 - 3:43 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló en la noche del sábado la advertencia de inundaciones para varios municipios del centro-oeste que estuvo en efecto desde mediados de la tarde, debido a la acumulación de humedad en la región.
Los municipios que estuvieron bajo la advertencia fueron:
“La lluvia intensa ha cesado. Ya no se prevé que las inundaciones en zonas urbanas y arroyos pequeños representen una amenaza. Continúe respetando los cierres de carreteras que aún permanecen vigentes”, indica el boletín.
Según había indicado la agencia meteorológica a eso de las 3:00 p.m., se esperaban inundaciones en áreas urbanas y en pequeños arroyos debido a precipitación excesiva.
A las 2:59 p. m., el radar Doppler indicaba lluvias fuertes asociadas a tormentas eléctricas que provocaron pequeñas inundaciones urbanas y en pequeños arroyos, así como crecida en varios ríos de la zona.
📅 Sat, Sep 19, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 19, 2026
FLOOD ADVISORY | ADVERTENCIA DE INUNDACIONES
Lares and Utuado
⏰ Until | Hasta: 6:00 p. m. AST#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/BEHxdA5gcM
El SNM también había emitido un boletín especial para municipios del interior occidental por la presencia de una línea de fuertes tormentas eléctricas. El boletín estuvo vigente hasta las 3:45 p.m.
Según la agencia, a las 3:04 p.m., el radar detectó fuertes tormentas eléctricas que permanecían estacionarias, extendiéndose desde las cercanías de Lares hasta Utuado.
El SNM alertó sobre posibles ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora en la zona, así como rayos frecuentes y lluvia intensa.
📅 Sat, Sep 19, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 19, 2026
SPECIAL WEATHER STATEMENT | COMUNICADO ESPECIAL DEL TIEMPO
⏰ Until | Hasta: 3:45 PM AST#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/2VuZy3Zfth
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