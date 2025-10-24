Opinión
Feriados
24 de octubre de 2025
Tormenta tropical Melissa avanza lentamente por el Caribe dejando un muerto en Haití

El centro de circulación de la tormenta se ubicaba el jueves a unas 185 millas al sursureste de Kingston, Jamaica

24 de octubre de 2025 - 8:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen satelital de la NOAA, tomada a las 11:40 a.m. del martes 21 de octubre de 2025, muestra la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe. (Suministrada)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La tormenta tropical Melissa avanzaba lentamente el jueves sobre el mar Caribe, llevando consigo el riesgo de aludes e inundaciones potencialmente mortales en Jamaica y el sur de La Española, la isla que comparten República Dominicana y Haití. Las autoridades instaron a los residentes de las áreas propensas a inundaciones a buscar terrenos más altos.

La tormenta causó la caída de un enorme árbol que mató a un anciano en la ciudad costera de Marigot, en el sur de Haití, mientras que otras cinco personas resultaron heridas en inundaciones en el área central de Artibonite, según la Agencia de Protección Civil.

El vórtice de la tormenta de lento movimiento se ubicaba a unas 185 millas al sursureste de Kingston, Jamaica, y a unas 275 millas al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Tenía vientos máximos sostenidos de 45 mph y se movía hacia el norte a 2 mph, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés), con sede en Miami.

Las autoridades emitieron una vigilancia de huracán y una advertencia de tormenta tropical para Jamaica y la península suroeste de Haití.

El NHC advirtió que se anticipan “inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra” en el sur de Haití.

“El sistema todavía se mueve muy lentamente”, dijo Michael Brennan, director del CNH de Estados Unidos. “Estamos muy preocupados por el potencial de varios días de vientos de larga duración, marejadas ciclónicas, lluvias intensas e impactos de inundaciones”.

“Una receta para el desastre”

Se tiene previsto que Melissa permanezca sobre aguas abiertas esta semana, pero se acercará a Jamaica y al suroeste de Haití en los próximos días. Se prevé que se fortalezca para convertirse en huracán el sábado, posiblemente alcanzando la categoría 4 para el martes.

Existen posibilidades de que se presenten condiciones de huracán en el sur de Haití y en toda Jamaica a partir del viernes por la noche o el sábado.

“Las aguas muy cálidas y el movimiento lento de esta tormenta son una receta para el desastre”, destacó Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather. “La intensificación rápida en un huracán de categoría 5 no está fuera de cuestión”.

Barbara Campbell, quien trabaja en Kingston, la capital de Jamaica, dijo por teléfono que ha preparado su hogar y comprado alimentos y agua antes de la tormenta.

“Estoy muy preocupada”, afirmó.

En Jamaica, las autoridades informaron que 881 refugios estarán disponibles según fuera necesario. Se ordenó el cierre de los tribunales y las escuelas debían cambiar a clases remotas el jueves. Por su parte, las cuadrillas colocaron 1,000 sacos de arena en la parte oriental de Kingston para prevenir inundaciones de un arroyo cercano.

“Nuestro enfoque principal es estar preparados para lo que podría ser una tormenta muy dañina”, declaró el ministro de Obras, Roberto Morgan.

El ministro de Salud, Christopher Tufton, advirtió que los 325 centros de salud de Jamaica cerrarían el jueves por la tarde, y que la tormenta podría interrumpir las cadenas de suministro, incluidas las de medicamentos vitales.

Añadió que todos los hospitales están en modo de emergencia y tienen generadores capaces de proporcionar energía por hasta 72 horas.

“Es importante que el público aproveche las próximas horas para prepararse”, dijo.

El gobierno de Jamaica anunció cortes de energía inminentes y señaló que ya ha incorporado a docenas de trabajadores para ayudar en las secuelas de la tormenta.

Tormenta tropical Melissa
Tormenta tropical Melissa (Suministrada)

Los meteorólogos indicaron que la región oriental de Jamaica podría recibir hasta 14 pulgadas de lluvia capaces de provocar inundaciones y deslizamientos de tierra dado que el suelo ya está saturado por lluvias intensas recientes no relacionadas con la tormenta.

“El sistema todavía está evolucionando”, dijo Rohan Brown, del Servicio Meteorológico de Jamaica. “Instamos a todos a estar atentos”.

Más de 100 personas permanecen en refugios en la República Dominicana, donde las escuelas, negocios y agencias gubernamentales cerraron en las nueve provincias bajo alerta. Decenas de sistemas de suministro de agua estaban fuera de servicio el jueves, afectando a más de medio millón de clientes. La tormenta también derribó árboles y semáforos y desató un par de pequeños deslizamientos de tierra.

“La población debe permanecer en sus casas por un tema de seguridad”, señaló Juan Manuel Méndez García, director de operaciones de emergencia en la República Dominicana.

Se esperaban hasta 14 pulgadas de lluvia también para el sur de Haití y el sur de la República Dominicana, con cantidades mayores posibles hasta el domingo.

El NHC advirtió que se esperan “inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales y numerosos deslizamientos de tierra” en Jamaica y el sur de La Española.

Tormenta genera preocupación en Haití

Había una preocupación adicional sobre el impacto de la tormenta en Haití, que ha sido devastado por tormentas pasadas debido a la erosión generalizada. La violencia de las pandillas, la pobreza y la gobernanza ineficaz causan que los preparativos para la tormenta sean limitados.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) anunció el jueves que se destinaron $4 millones para ayudar a más de 10,000 personas vulnerables en Haití antes de la tormenta. El dinero se destinará a apoyo vital para evacuaciones, transferencias de efectivo, gestión de refugios de emergencia y kits de agua, saneamiento e higiene, detalló la agencia.

Andrea fue la primera tormenta de la temporada de huracanes en el Atlántico en 2025; se formó el 24 de junio y no tocó tierra.La tormenta tropical Barry se formó el 28 de junio de 2025. Lorenzo no representaba amenaza para tierra.
1 / 29 | FOTOS: Tormentas y huracanes que se han formado en este 2025. Andrea fue la primera tormenta de la temporada de huracanes en el Atlántico en 2025; se formó el 24 de junio y no tocó tierra. - Centro Nacional de Huracanes

Las inundaciones son una gran preocupación ya que Haití reportó 139 casos sospechosos de cólera y cinco muertes en una sola semana a principios de este mes luego de casi tres meses sin casos.

“Este brote se está desarrollando en medio de un grave deterioro de los servicios básicos en la capital, donde solo el 11% de las instalaciones de salud con capacidad de internación permanecen completamente operativas”, sostuvo OCHA.

Melissa es la décimo tercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, y la primera tormenta con nombre que se forma en el Caribe este año.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) había pronosticado una temporada por encima de lo normal con 13 a 18 tormentas con nombre. De esas, se pronosticó que de cinco a nueve se convertirán en huracanes, incluidos de dos a cinco huracanes de categoría 3 o más, que tienen vientos de 111 mph o más.

La temporada de huracanes del Atlántico dura del 1 de junio al 30 de noviembre.

Breaking NewsTormenta tropicalMar CaribeServicio Nacional de MeteorologíaCentro Nacional de HuracanesJamaicaHaitíRepública DominicanaCuba
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
