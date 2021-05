Alcaldes y legisladores que tienen puestos de carrera en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recibieron cartas de traslado a otras dependencias gubernamentales, como parte de la transición con el consorcio LUMA Energy, que asumirá las riendas de la corporación pública el próximo martes, 1 de junio.

Ese día, los funcionarios electos deberán acudir a sus nuevos centros de trabajo, donde tendrán que gestionar una extensión de la licencia sin sueldo (“separación voluntaria”) que los cobija ahora. Si en cinco días, a partir del 1 de junio, no se presentan, serán removidos de la plantilla de empleados gubernamentales.

“Esa fue la advertencia que nos hicieron en las cartas que nos enviaron. Pero, ¿cómo vamos a presentarnos a un nuevo sitio de trabajo si, como oficiales electos, tenemos la responsabilidad de dirigir un pueblo? Trabajo es dignidad, sea donde sea, pero este proceso no se ha manejado de forma responsable”, dijo ayer el alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo.

Desde 2001, Surillo tiene un puesto de carrera en la AEE como supervisor de servicio al cliente y lo ocupó hasta 2013, cuando pasó al ayuntamiento. Ahora, sería trasladado a la Administración de Vivienda Pública como supervisor del residencial Dr. Víctor Berríos, en Yabucoa.

“Yo trabajo donde sea, pero lo que me preocupa es el proceso. Las cartas que han enviado tienen errores, lo que demuestra que un análisis expediente por expediente, como debería ser, no se ha hecho. Además, dudo mucho que hayan consultado con Vivienda Pública para decirles que me iban a mover para allá”, añadió el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD).

Por su parte, Reinaldo “Rey” Vargas, alcalde de Humacao, contó que recibió una carta de traslado a la Autoridad de Edificios Públicos como trabajador de conservación o “trimmero”. Su puesto de carrera en la AEE, a la que ingresó en 1994, es de celador de líneas eléctricas.

Vargas dijo que no ha decidido si aceptará el nuevo puesto en Edificios Públicos, pues pondera solicitar trabajo en LUMA como celador y pedir una licencia sin sueldo para continuar sus funciones como alcalde. “La ley me aplica en ambos lados y antes del viernes tomaré mi decisión”, indicó el funcionario del Partido Nuevo Progresista (PNP), tras admitir que “me inclino más por pasar a LUMA”.

“Las condiciones de trabajo y de equipo que traen ellos me hace pensar que están valorando más al celador de línea, que también recibirá una mejor paga”, dijo.

“Una oficina que no existe”

Mientras, el representante del PPD Eladio “Layito” Cardona se expresó “indignado” tras recibir una carta de traslado al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en San Sebastián, “a una oficina que no existe”.

“No hay nadie allí. Esa oficina está cerrada, abandonada, hace más de seis años”, dijo Cardona, cuyo puesto de carrera en la AEE -hace 18 años- es de técnico auxiliar de líneas eléctricas.

“Ahora mismo, por ser electo por el pueblo, tengo una separación voluntaria de la Autoridad, que dice que cuando regrese, si es que regreso, me tienen que dar la misma plaza o una similar. Yo no puedo estar en la Autoridad y en Obras Públicas, así que contestaré la carta que me enviaron tras consultar con un abogado”, indicó, al afirmar que “vamos a dar la batalla hasta que se cancele el contrato”.

Entretanto, el alcalde de Utuado, Jorge “Jorgito” Pérez Heredia, confirmó -en entrevista radial (WKAQ)- que recibió una carta de traslado al DTOP como chofer. El alcalde de Lajas, Jayson “Jay” Martínez, también habría recibido carta, pero al cierre de esta edición no estuvo disponible para entrevista.

A través de una portavoz, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, informó que renunció a su puesto de supervisor general en la AEE el pasado 1 de febrero. Mientras, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, renunció a su plaza en 2009.