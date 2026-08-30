Árboles y tendido eléctrico caídos: reportan “efectos mínimos” tras remanentes de Dolly

Los efectos de los aguaceros asociados a los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly dejaron este domingo algunos incidentes menores en Puerto Rico, entre ellos la caída de árboles en Caguas, uno de los cuales afectó el tendido eléctrico y provocó interrupciones en el servicio.

El portavoz del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Alberto Rullán, indicó a El Nuevo Día que el incidente que permanecía bajo atención durante la tarde ocurrió en la carretera PR-795, en el kilómetro 1.3, en el área de Caguas.

Según Rullán, un árbol cayó y afectó el tendido eléctrico, por lo que personal de LUMA Energy trabajaba en el lugar para remover las líneas que quedaron sobre las ramas y el árbol.

Por su parte, LUMA informó en sus redes sociales que atendía “algunas averías en diferentes zonas de Puerto Rico provocadas por las condiciones del tiempo” y que trabajaba para restablecer el servicio de manera segura.

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Una vez culminaran esos trabajos, personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Caguas se encargaría de remover el árbol de la mencionada vía.

Más temprano, otro árbol cayó en la carretera PR-763, en el kilómetro 3.4, en el barrio Borinquen. El incidente obstruyó la vía pública, pero ya había sido atendido y la situación estaba resuelta, aseguró el portavoz de NMEAD.

Además, indicó que se reportaron situaciones menores, como piedras y rocas que se desplazaron hacia algunas carreteras, pero ninguna situación de gravedad.

En esa misma línea, Rullán señaló que las oficinas municipales de manejo de emergencias permanecían atentas ante cualquier situación que pudiera surgir y destacó la coordinación entre los municipios y el NMEAD.

“Las zonas y los municipios ya estaban preparados, estaban atentos y vigilantes ante cualquier tipo de situación que pudiera provocar estos efectos indirectos de Dolly”, sostuvo.

Hasta el momento, el portavoz describió los efectos reportados como limitados.