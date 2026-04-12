Entre optimismo y preocupación el alcalde de San Juan con la reforma de permisos

Aunque se mostró “optimista” con gran parte del proyecto de reforma de permisos que propuso La Fortaleza, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, aún guarda reservas sobre aspectos de la medida que puedan incidir en la autonomía municipal, la participación comunitaria y la fiscalización a terceros.

“En términos generales, yo creo que hay una gran oportunidad de que esta sea una de las reformas más importantes que se han hecho en décadas, pero tiene que haber un balance”, dijo el ejecutivo capitalino, en una conferencia de prensa, este domingo, en la que se anunció la visita el próximo sábado del avión cazahuracanes a San Juan.

El funcionario levantó bandera sobre la ampliación de las facultades del profesional autorizado, una medida que no rechaza, pero sobre la cual advierte la falta de mecanismos adecuados de fiscalización.

Indicó que, desde que asumió la alcaldía, han “experimentado un sinnúmero de situaciones de los PA, donde hay fraude, donde las cosas se hacen incorrectamente, donde se utiliza la ley, la reglamentación y la falta de fiscalización, más bien, para hacer lo que les da la gana”. Para atenderlo, ha hecho referidos a la Junta de Planificación que, aseguró, ha hecho “absolutamente cero”. Consideró, incluso, que se puede delegar la fiscalización a los municipios.

PUBLICIDAD

“Estamos cambiando el sistema de permisos, en el proyecto, pero también estamos modificando la relación en cómo el Gobierno se relaciona con los municipios y cómo los gobiernos ejercen su autoridad en la demarcación territorial que corresponde a cada municipio”, expresó sobre la preocupación del impacto en la autonomía municipal.

Sobre este punto, también consideró que los municipios deben tener la facultad de poder ordenar el “cese y desista” a los negocios con los que intervienen y están en incumplimiento.

En adición, consideró que cualquier reforma de permisos no debe impactar la participación comunitaria. “Podemos sacrificar otras cosas”, sostuvo.

Romero Lugo indicó que comunicó estas preocupaciones a la gobernadora Jenniffer González y al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón, durante la reunión que sostuvieron el viernes 28 alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) en La Fortaleza.

“De un proyecto de 800 páginas, he mencionado, varias, un puñado de situaciones. Lo que yo he recibido del secretario, no es tan solo una apertura, sino una disposición de que ese proyecto, si hay que enmendarlo, hay que enmendarlo porque tiene que quedar bien”, aseguró el alcalde sanjuanero.

Asimismo, expuso que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien tiene otro proyecto radicado para reformar el sistema de permisos, se comunicó para que participara del proceso de evaluación de la reforma en la Legislatura. El alcalde aceptó la invitación y puso a disposición “los recursos técnicos del municipio”

“Nosotros tenemos a dos personas muy experimentadas. Primero, la planificadora Tamara González, que dirige la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial, que es una de las personas que más sabe en todo Puerto Rico del tema de planificación. Tenemos a la compañera Gladys Maldonado, que dirige la Oficina de Permisos, que es abogada, ingeniera licenciada y que conoce bien este tipo de situación”, detalló Romero Lugo.

PUBLICIDAD

Este lunes, comienzan las vistas en el Senado para evaluar los proyectos de permisos: PS1173, de la autoría de Rivera Schatz, y PS1183, de administración. Este último equivale al PC1213, que la gobernadora sometió en la Cámara de Representantes y tiene vistas pautadas para finales de abril.

Aparte de la reunión con la Federación de Alcaldes, la gobernadora sostuvo una Conferencia Legislativa con los legisladores del PNP, marcada por la ausencia de 15 de los 19 senadores novoprogresistas, incluyendo al presidente de la Cámara Alta.

Al preguntársele si pudiera servir como mediador ante lo que se percibe como otro capítulo en la pugna entre Rivera Schatz y González, el alcalde de San Juan contestó: “no estoy disponible para mediar”.